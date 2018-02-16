Платить за воду белорусы будут по новой схеме 7 16.02.2018, 16:44

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За воду и канализацию в феврале будем платить по новой схеме и тарифам.

Зачем это нужно

Теперь те, кому положена безналичная жилищная субсидия, смогут ее получить, пишет «Вечерний Гродно».

— Сейчас программа, в которой происходят начисления за услуги ЖКХ, видит все расходы (в том числе и плату за газ и электроэнергию) семьи на «коммуналку», кроме воды и канализации, и при расчёте субсидии эти данные не учитывает. При переходе на новую схему оплаты все расчёты будут производиться в одной системе, — пояснила начальник отдела коммунальных платежей КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчётно-справочный центр» Ольга Кравченко.

Кто будет платить по-новому

Вводить новую систему оплаты будут поэтапно, начиная с домов, находящихся на обслуживании УЖРЭП. Уже по новым правилам за воду и канализацию платят жильцы домов, которые относятся к ЖЭС № 7. С февраля к этому списку добавятся дома на обслуживании ЖЭС № 5, 9, 15, 17. Последними на новую схему оплаты перейдут ЖСПК и товарищества собственников, объяснила директор КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчётно-справочный центр» Елена Орёл.

Что изменится в жировке

В счёте-извещении, помимо основных коммунальных услуг и возмещаемых затрат, добавится ещё одна строка — вода и канализация. В жировке будет указана сумма за эти ЖКУ, начисленная за предыдущий месяц. Оплатить её можно будет вместе с «коммуналкой» как через интернет, так и в сберкассе.

Как оплачивать воду в феврале

Сумма за воду и канализацию будет внесена в февральскую жировку исходя из средних показаний за последние два месяца. Если показаний не было, плату начислят по норме — 140 литров на человека. При этом жильцы будут платить по средневзвешенным тарифам: 0,6789 и 0,4901 рубля за 1 куб. м соответственно (льготный тариф), всё, что выше нормы, — 0,8242 и 0,6778 рубля за 1 куб. м соответственно (полный тариф).

В марте заплатим ещё больше

С 18 января один кубометр воды стоит 0,8053 рубля, канализации — 0,6191 рубля, если расход в переделах нормы (примерно 4,3 куб. м на одного человека), за «лишние» кубы придётся платить больше — 0,8868 и 0,7257 рубля соответственно (решение облисполкома № 5 от 8 января 2018 года). По этим тарифам мы заплатим только в марте.

Какую часть «коммуналки» погасит государство

С начала года на безналичную жилищную субсидию могут рассчитывать почти 650 семей. Общая сумма составила примерно 14 600 рублей. Ежемесячно государство будет возмещать жильцам от 12 копеек до 29,62 рубля, рассказала начальник сектора по начислению безналичной субсидии КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчётно-кассовый центр» Татьяна Беняш.

Напомним, безналичная жилищная субсидия полагается семьям с небольшим совокупным доходом. Рассчитывать на неё можно лишь, когда оплата ЖКУ выше 20 % совокупного дохода семьи, если она живёт в городе, или 15 % — в сельской местности. Государство компенсирует часть затрат на «коммуналку» — за горячую и холодную воду, канализацию, газ, свет, отопление, капремонт и техобслуживание дома, техобслуживание лифта, вывоз мусора, уборку в подъезде, а также расходы на электроэнергию для освещения подъездов и работы лифтов. При этом субсидию начислят только на часть коммунальных услуг в пределах норм потребления.

Считалка

Предположим, семья из трёх человек расходует в среднем 10 кубометров воды. В феврале за воду и канализацию нужно будет заплатить: 10*(0,6789+0,4901)=11,69 рубля. В марте — на 2,5 рубля дороже: 10*(0,8053+0,6191)=14,24 рубля.

Например, семья не вложилась в норму и израсходовала 15 кубометров воды. Тогда в феврале за воду и канализацию будет сумма: 12,9*(0,6789+0,4901)+2,1*(0,8242+0,6778)=18,23 рубля. В марте: 12,9*(0,8053+0,6191)+2,1*(0,8868+0,7257)=21,76 рубля.

Справка

С 1 октября по Указу № 322 все организации, в том числе ЖСПК и ТС, которые начисляют плату за коммунальные услуги, должны пользоваться новой программой — АИС «Расчёт-ЖКУ». В Гродно новый порядок начисления коммунальных платежей через ЕИРКЦ закрепило решение горисполкома № 605 от 30 сентября 2016 года. Сейчас к системе подключены ещё 4 организации (помимо ЕИРКЦ) — Гродножилстрой, Гроднопромстрой, Гроднооблсельстрой и «Азотсервис».