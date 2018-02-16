Белоруска в Кракове: Поступила сюда, чтобы не учить идеологию на первом курсе БГУ 3 16.02.2018, 17:16

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Долгое время Ягеллонский университет был местом, где учились талантливые люди из Польши и ВКЛ.

Репортаж из одного из самых престижных университетов Польши — Ягеллонского от onliner.by.

Шик, важность и Оксфорд по-польски

Uniwersytet Jagiellonski — один из старейших в Европе, и он играет важную роль в нашей общей истории. Основан университет в 1364 году польским королем Казимиром Великим. Потом было несколько не самых хороших лет, возобновление деятельности благодаря королю Ягайло и завещанию королевы Ядвиги. На долгое время Studium Generale (так он тогда назывался) стал главным местом, где учились талантливые люди из Польши и ВКЛ.

Внутренний дворик в университетском квартале

Средневековый Краков был центром развития астрономии и математики. Преподавание велось на латыни. Профессоры жили в монастырских условиях и соблюдали целибат. Теперь здесь экспозиция для туристов, в здании музея проводят официальные встречи и мероприятия, заседает ученый совет.

Ягеллонский университет гордится своей библиотекой с огромной коллекцией книг, а еще сокровищницами и рядом уникальных экспонатов. Здесь есть самый старый в мире глобус, на котором обозначена Северная Америка, одна из старейших в мире астролябий (1054 год), копия коронационного меча, ценнейшая коллекция «поющих» часов, рояль Фредерика Шопена… Есть и «Оскар» знаменитого польского режиссера Анджея Вайды, олимпийские медали, нобелевская награда поэтессы Виславы Шимборской, а еще подарок от Нила Армстронга, назвавшего главного выпускника Ягеллонского университета «гигантом».

Важнейший выпускник здесь на все эпохи — Николай Коперник. Автор гелиоцентрической системы мира получал знания в университете в его золотой период — в конце XV века. «Николай, сын Николая, из Торуня. Заплатил все» — в документах осталась такая запись.

Для нас главный человек, связанный с Ягеллонским университетом, — Франциск Скорина. Белорусский первопечатник учился здесь в 1504 (предположительно) — 1506 годах. В коллегиуме есть памятная плита в его честь, а в метриках, рассказывают сотрудники, сохранился такой же «впис», как и у Коперника.

В знаменитой Ягеллонской ауле (зале ученого совета) и сейчас проходят заседания. Здесь же в торжественной обстановке, под хоровое исполнение гаудеамуса вручают доктораты.

Еще одна исторически значимая и богатая аула, которую нам показывали едва ли не с чувством благоговения, — главный зал университета.

Для студентов, поясняют сотрудники, все эти мостики в прошлое, традиции и церемонии — это не просто нудная официальщина, а фактор причастия к чему-то большому. Студенты после подтвердят: есть такой момент.

Идеология, фан, общага, диплом

Хватит истории. Настя бесплатно учится на местном журфаке и рассказывает о плюсах и минусах образования по-польски.

— Поступила сюда, чтобы не учить идеологию на первом курсе журфака БГУ, — говорит она. — В Польше же очень много теории, куча предметов посвящена политологии: польская политическая система, международная политическая система и прочее в таком духе. Плюс теория жанров, методология, статистика и другие предметы, которые, наверное, есть и в Беларуси. Это с одной стороны. С другой — очень много занятий с практиками, что круто. Полгода я училась в Голландии, что еще круче. Программа «Эразмус» реально работает, уехать в другую страну по обмену можно без проблем.

— Что мне больше всего нравится? Как здесь бурлит самоуправление, — продолжает Настя. — Как организовывают отдых. Во время праздника Ювеналии студенты в прямом смысле получают от мэра ключи от города. И начинается крутой движ, не хуже карнавала в Бразилии: концерты, дискотеки, шествия. Здорово, что можно пройтись по Кракову в пижаме или костюме Дарта Вейдера. В Беларуси такого точно нет.

Фото: wikimedia.org

Настя говорит о быте.

— Живу в двухместной комнате в общежитии вместе с полькой. В месяц уходит что-то около $100. Общага в центре — это очень классно. Средний обед в столовой стоит примерно 12 злотых ($3,5). Но если готовить дома, то на еду в месяц отдаю где-то 400 злотых. На культурную программу тратиться особо не приходится. Много бесплатных вечеринок, причем не только для девушек. Была волонтером на технофестивале, сэкономила на билетах. Пишу рецензии для одного портала — дают бесплатно билеты в кино. Язык выучила хорошо, в том числе письменный. На русском здесь почти не говорю.

У белорусов, которые учатся в Польше, по словам Насти, все отлично с мотивацией — летят к красному диплому, не расслабляются. Учеба в соседней стране вообще выстроена чуток не так, как у нас.

— Пример. Есть группа в «ВК» на русском, где время от времени появляются посты типа «Куплю дипломную работу», «Заплачу за курсач». Для поляков такое — дикость. Да, они могут копипастить из интернета, но будут делать это сами. А моему другу в Беларуси курсовую за деньги писал его же преподаватель…

— Диплом в Польше что-то значит для работодателя?

— Смотря какой. Солидного вуза — значит. Была на встрече с владельцем важного в городе рекламного агентства. И вот он сказал прямо: на СV от молодых людей с дипломами большинства вузов не будет даже тратить время, а вот если в анкете ведущие университеты страны, то почитает. Не факт, конечно, что из-за диплома тебя возьмут. Но шансов будет больше.

С «классической» журналистикой после первого курса Настя решила завязать, хотя по-прежнему публикуется в польских медиа. Утверждает, что по зарплатам сфера так себе: у штатных сотрудников выходит в среднем что-то около 4000 злотых — польский стандарт. Она выбрала для себя рекламу, потом заинтересовало направление «Мониторинг и анализ СМИ».

— В Польше медиаанализу уделяют огромное внимание. Рекламодателю важно знать, в каких статьях размещать рекламу, какую реакцию она вызовет. Эту специальность и ввели по запросу компаний. Устроилась на работу в Краковское бюро фестивалей, которое устраивает крутые городские ивенты. Три месяца просидела в секретариате бесплатно, так мне хотелось туда попасть. По выходным работала в кафе. Потом мне предложили работу. Пока все нравится. А вот что дальше… После магистратуры думаю поступать в аспирантуру. Аспиранты ездят по обмену в Азию и Южную Америку. Очень хочется туда попасть.

— Чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется вернуться в Брест, — удивляет Настя напоследок. — Поляки любят повторять: есть вещи важные и важнейшие. И вот на дистанции мне кажется, что важнейшие — это окружение, друзья. Я люблю польскую музыку, кино, у меня здесь много приятелей, но компании нет. Компания — в Бресте. Родители, наверное, вряд ли будут рады: это они ко мне переехать хотят. Придет время — буду решать.

Как устроен главный кампус

Несколько цифр. В Ягеллонском университете сегодня 15 факультетов, включая три медицинских. В год здесь обучается около 40 тыс. студентов. В данный момент среди них 196 молодых людей из Беларуси. Если говорить об иностранцах, то украинцев ощутимо больше. Много норвежцев. Едут изучать медицину, потому что дешево. Камиль, сотрудник пресс-центра университета, рассказывает нам о статусе вуза: в разных польских рейтингах Ягеллонский университет делит первые два места с Варшавским. Оба круты, каждый считает себя самым-самым.

— Самый престижный факультет? Вот тут я затрудняюсь, — рассуждает Камиль. — Все они имеют категорию A — самую высокую. Бывает A+ и A−. Факультет юриспруденции и администрации, факультет математики и информатики, медицинский, биохимический, биофизический и биотехнологический — эти, наверное, сейчас особо востребованы.

Поляки умеют себя пиарить. Польские вузы в пиаре тоже хороши. На сайте Ягеллонского университета, к примеру, заверяют, что в городе за счет кооперации вузов создаются «уникальные в мировом масштабе исследовательские проекты». Что Краковский технологический парк «поддерживает трансфер знаний из высших учебных заведений к бизнесу». И вообще, что Краков — лучшее место для бизнеса в Польше (Кремниевая долина в иной интерпретации), а значит, найти здесь работу не проблема: заберут тепленьким со старших курсов. Ну и все как один собеседники клянутся, что тенденция «отучился — поехал в Лондон мыть посуду» уже неактуальна. Экономика растет.…

В Кракове проживает более 170 тыс. студентов. То, что это город молодежный, — факт. Здесь его называют «дружественным студентам». Даже расписание городского общественного транспорта корректируют под потребности учащихся.

Учатся студенты Ягеллонского университета, как правило, не в центре. Едем в современный кампус, который начали строить в 2000-м и вроде бы почти закончили. Деньги шли из бюджета страны и из ЕС. Памятная табличка не дает забыть, что без европейских денег в Польше все было бы не так сладко. Но есть нюансы. Дающие деньги европейцы прописали в договоре: никаких коммерческих активностей в построенных объектах быть не может. «Отопление и прочее — это дорого. А даже сдавать помещения мы не можем», — поясняет суть «нюанса» Камиль.

Прямая линия главного проспекта нового университетского городка. Исторический шарм остался в центре — здесь исключительно функционализм, прагматизм, современная архитектура.

«Математика — это круто. Честно»

Журналисты заглянули на топовый (А+) факультет математики и информатики. Свежий ремонт, аудитории, зелень, кафешки, автоматы со снеками. Выглядит стильно, модно, молодежно.

Здесь учат по направлениям аналитической и компьютерной информатики. Математический блок специальностей состоит из финансовой математики, математики в экономике, общей, прикладной, теоретической математики, «секции» для будущих учителей.

Патрык — молодой ученый. Остался здесь после вуза, работает два года.

— В Беларуси «чистая» математика не в почете. Как с этим в Польше?

— Все похоже. В топе все, что связано с программированием. Но в нашем вузе все же несколько другая ситуация. Возьмем тот самый математическо-финансовый блок — выпускник может найти отличное место и через короткое время зарабатывать большие деньги.

— Мы пытаемся сломать стереотип, будто математика — это только теория, а выпускнику грозит исключительно работа учителем в школе, хотя и это крайне важная работа, — добавляет представительница факультета Агнешка Дудек. — Математика дает отличный билет на рынок труда, и это не только в Кракове. Банки, причем с мировым именем, с радостью берут ребят с квалификацией финансистов. Есть много суперинтересных мест, куда можно устроиться после учебы.

Белорус Николай и украинец Влад поступили на факультет информатики и математики недавно. Ребята рассказывают о впечатлениях.

Николай: Плотно занимался математикой в Беларуси. Был диплом республиканской олимпиады. Хотел подавать документы на ФПМИ БГУ, и тут во «ВКонтакте» кинули в личку сообщение о возможности поступить в Краков. Кинули не только мне, но и многим моим друзьям, у которых тоже были успехи. Подумал — и решился на переезд.

Мне нравится «чистая» математика, которой в Беларуси, наверное, не хватает. А ведь в мире она сейчас снова выходит в тренды. В теории я вообще бы хотел заниматься исключительно наукой, но пока загадывать рано. С математиками бывает по-разному, можно и выгореть. В любом случае, думаю, все сделал правильно.

Друзья рассказывают о том, как учатся они. Пока могу сделать такой вывод: в Беларуси больше механического образования, а суть заданий — повторение какого-то алгоритма много-много раз. Здесь более интересный подход.

Влад: В Украине очень многие сейчас хотят уехать из страны. По разным причинам, не буду в них вдаваться. Первая страна по пути на Запад — Польша. Почему бы и нет? Да, в мировых рейтингах топовые польские и украинские вузы могут стоять близко друг к другу, но условия не сравнимы. У поляков нравится и отношение людей к учебе. Здорово, что есть математические студенческие кружки, где реально интересно. Ну и перспективы. Здесь очень просто заниматься исследованиями, все для этого налажено.

Ребята не скрывают, что учиться чертовски сложно, свободного времени нет. Даже если ты приехал по стипендии, можешь вылететь вмиг. Никакого списывания, помощи и халтурки. Не тянешь — до свидания. А тянуть тебя не будут точно. В этом, наверное, и заключается та самая большая разница, ведь новые корпуса и флер традиций — это всего лишь фон.

Хантинг белорусских абитуриентов в Польшу не то чтобы набирает активные обороты, но выглядит точечным и осмысленным. Дело, наверное, и не в Польше даже. Все белорусские студенты говорят, что им хотелось открытого мира и нового опыта. Вероятно, обогащенные этим опытом, ребята потом вернутся назад.

Но это не точно.