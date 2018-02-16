В Турции освобожден немецкий журналист Дениз Юджел 16.02.2018, 17:27

Дениз Юджел

Журналист Die Welt находился в тюрьме год.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала освобождение немецко-турецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юселя и призвала Анкару гарантировать быстрое рассмотрение дел других граждан Германии, которые до сих пор находятся в заключении.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Берлине, передает "Европейская правда" cо ссылкой на Reuters.

"Я рада, как и многие другие, что (Дениз Юсель) смог выйти сегодня из тюрьмы", - сказала Меркель

"Мы знаем, что есть также случаи с другими людьми, возможно, не столь известные, которые остаются под стражей. Мы надеемся, что в отношении них пройдут быстрые и конституционные рассмотрения дел в судах", - сказала она.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Турции освободили немецко-турецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юселя, который год находился в тюрьме.

Ранее Эрдоган заявлял, что пока он президент, Юсель не будет выдан Германии. Вопрос его ареста был серьезным камнем преткновения в отношениях между странами.

Ранее, 9 февраля, Турция освободила из тюрьмы еще одного немецкого гражданина, задержанного, по мнению Берлина, по политическим соображениям.

Таким образом, количество заключенных в Турции граждан Германии уменьшилось до пяти.