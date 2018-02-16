«Лучшую в мире работу» предложили на Багамских островах 2 16.02.2018, 17:48

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На эту должность могут претендовать и белорусы.

Курортный комплекс Baha Mar на Багамах ищет человека на место смотрителя за фламинго. От него требуется степень по зоологии (или другой соответствующей области) и не менее пяти лет опыта работы с экзотическими птицами. Соответствующая вакансия "Chief Flamingo Officer" ("Главный смотритель фламинго") появилась на официальном сайте отеля, пишет segodnya.ua.

Все, что нужно делать, так это следить за стаей фламинго, которые живут на территории курорта в "Особняке для фламинго". На эту должность могут претендовать как местные жители, так и люди со всего мира.

Конечно, идеальным кандидатом будет тот, у кого будут прекрасные коммуникативные навыки с птицами. Человеку также нужно будет подробно рассказывать гостям курорта о фламинго, которые являются национальной птицей Багамских островов.