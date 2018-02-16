Сегодня Украина одержала еще одну стратегическую победу

Сегодня Украина одержала еще одну стратегическую победу4
- Антон Геращенко
- 16.02.2018, 17:52
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На России отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста.
Белый дом официально признал Россию ответственной за распространение кибервируса NotPetya.
Напомню, что 27 июня в 11.00 одновременно на тысячах компьютеров начался запуск вредоносного программного обеспечения, которое блокировало операционную систему с требованием перечислить деньги за разблокировку на несуществующий счет.
Целью атаки, замаскированной под якобы банальное вымогательство, была отнюдь не нажива. Настоящей целью было испытать на прочность и максимально подорвать компьютерные системы Украины в сфере транспорта, энергетики, государственного управления, банковской системы.
Зараженными оказались не только компьютерные сети расположенные на территории Украины. Под удар попали и головные офисы европейских и американских компаний, которые имели филиалы в Украине. Запущенный российскими кибертеррористами вирус распространился по их корпоративным сетям.
В целом, по оценкам американских экспертов, ущерб, нанесенный мировой экономике, оценивается в несколько миллиардов долларов, львиная доля которого пришлась как раз не на Украину, а на страны Запада.
При этом часть вирусных рассылок вернулось в саму Российскую Федерацию. Доморощенные кремлевские стратеги так хотели испытать на Украине свое новое кибероружие, что, как и в случае со сбитием малайзийского Boeing, ударили не столько по Украине, сколько по всему цивилизованному миру.
В тот день, 27 июня, я связался с лучшими специалистами в области кибербезопасности и на основе их данных уже в 14.00 сделал заявление о том, что именно россияне стоят за этой хорошо спланированной кибератакой против Украины.
Мой пост широко разошелся по всемирной паутине. После него я раздал десятки интервью журналистам по всему миру, начиная с The New York Times и заканчивая малоизвестной газетой из далекой Республики Чили.
В то же время украинские специалисты по кибербезопасности из департамента киберполиции и СБУ обобщили, проанализировали и передали нашим западным партнерам сотни гигабайт доказательств факта целенаправленной атаки, организованной с территории государства-агрессора.
И вот сегодня результат не заставил себя ждать. На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста.
Что это будет означать для РФ в ближайшем будущем? Все просто – дальнейшую изоляцию от цивилизованного мира и ужесточение режима санкций, который будет подрывать российскую экономику, заставляя дорого платить за нападение на Украину.
Напомню доморощенным кремлевским стратегам кибервойн старую русскую народную мудрость: не рой яму другому – сам в нее попадешь!
Антон Геращенко, «Фейсбук»