Коммуналка в минской двушке подорожала на 13 рублей и это не предел 6 16.02.2018, 18:01

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Фото: tut.by

Белорусы начали получать жировки за январь с новыми тарифами.

Белорусы начали получать извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг за январь и пристально изучать цифры. Ведь плату должны были посчитать по новым тарифам, так что главный вопрос - насколько все подорожало.

- За однушку заплачу на 20 рублей больше! - делится впечатлениями читательница kp.by Ирина. - Это треть счета… Но обещали, что коммуналка поднимется не больше чем на 5 долларов. Обманули?

- У нас жировка подорожала на 12 рублей 62 копейки, живем вдвоем в двухкомнатной квартире. И вроде как это тоже больше, чем на пять долларов, - говорит минчанка Светлана.

Журналисты изучили несколько извещений и выяснила, как подорожали услуги ЖКХ.

Жировка №1: однокомнатная квартира для двоих подорожала на 20 рублей

В декабре 2017 года коммуналка в однокомнатной квартире площадью 34,93 кв. м обошлась для двоих минчан в 38 рублей 84 копейки. За январь она же потянула уже на 58 рублей 94 копейки. Разница - 20 рублей 10 копеек. Существенно!

Почему так произошло? Во-первых, поднялись сами тарифы. К примеру, вода раньше обходилась в 0,5748 руб. за кубометр, а теперь - 0,8053 руб., канализация была 0,3838 руб. за кубометр, а теперь - 0,5398 руб. Вывоз мусора раньше был 5,5235 руб. за кубометр, а теперь - 7,743 руб. Вроде по мелочи, а если взять в целом, получится серьезное повышение.

Кроме того, увеличилось отопление - но не тариф, а именно потребление. В теплом декабре однушка отапливалась всего 0,9965 Гкал, а в январе - 1,164 Гкал. Также вышел существенный перерасход воды. В декабре две минчанки из этой квартиры потратили по 2,91 кубометра холодной воды и канализации. А в январе - по 12 кубов! Только за перерасход по воде пришлось доплатить 4 руб. 34 коп. В общем, надо было экономить.

Жировка №2: за двушку переплатили 12 рублей 62 копейки, без экономии на воде

Мама и дочь живут в двушке площадью 57,1 квадрата. Из-за тог, что площади, по мнению государства, больше чем положено, за 7,1 квадрата семья платит техобслуживание по 100-процентному тарифу. Но переплата тут небольшая, внимания на нее можно и не обращать. Что же сильно удорожало жировку в январе?

Во-первых, перерасход воды. Так как стопроцентные тарифы тоже подняли, за лишнюю воду пришлось доплатить 1,3512 рубля, хотя в декабре такая же переплата составила 1,2741 рубля. Минчанки признаются: уменьшить коммуналку они в состоянии, лишь экономя воду. Во-вторых, увеличилось количество Гкал, которые тратятся на отопление квартиры. В декабре на тепло для двушки было затрачено 0,9557 Гкал, а в январе - 1,137 Гкал. И несмотря на то, что тариф на теплоснабжение не изменился, все равно пришлось заплатить больше.

Коммуналка в следующем месяце еще подрастет

В январе коммунальники уверяли: новые тарифы были установлены уже с первого месяца года. Но так как каждый исполком, и в том числе Мингорисполком потом утвердили свои тарифы (но не выше обозначенных в указе президента), то действовать они начали позже.

Так, в Минске новые тарифы приняты с 18 января. Читай: первую половину месяца мы жили со старыми, более низкими тарифами. А значит, в марте (за февраль) мы заплатим по некоторым ЖКУ еще больше. Например, техобслуживание в квартире площадью 57,1 кв. м обошлось в январе (с учетом лишних квадратов) в 6,48 руб. А если бы по новым тарифам посчитали весь месяц, то вышло бы в 6,79836 рубля.

Аналогично и по воде. С учетом половины месяца льготных тарифов вода вышла в 15,36 руб., а должна была стоить 17,51265 руб. Вывоз мусора также посчитали полмесяца по старым тарифам. Должно было выйти 3,46 руб., а вышло 2,79. Тарифы на остальные услуги применили с 1 января. Получается, что жировка для минчанок из нашей статьи, которые живут в двушке, могла быть больше еще на 3 рубля 14 копеек.