Как Беларусь завоевала первое «золото» на Олимпиаде-2018 3 16.02.2018, 18:40

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Китайский судья «топил» белоруску Гуськову, но она все равно стала олимпийской чемпионкой.

Вторую Олимпиаду подряд олимпийские награды в женском фристайле разыгрываются в сумасшедшей карусели падений. На Играх в Сочи в суперфинале рухнули аж три спортсменки из четырех. Две упавшие – китаянка Сю Ментао и австралийка Лидия Лассила – поднялись в итоге на пьедестал. А на вершине воцарилась единственная, кто исполнил свою попытку чисто - Алла Цупер, пишет «Трибуна».

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Mike Blake

В Южной Корее финал получился не менее драматичным – с обилием падений и ожиданием оценок, когда чисто по картинке было не понять, у кого прыжок лучше. За два дня акробатических соревнований у девушек хватало крушений. Еще в прошлом году многие жаловались на неудобную гору приземления на трамплине в Бокванге. За год многие недочеты были устранены, однако падений меньше не стало.

Падать спортсменки начали еще в квалификации. Падали как не самые топовые участницы, так и признанные фаворитки. К примеру, в финал не вышли американка Колдуэлл (действующая чемпионка мира) и австралийка Лассила (чемпионка ОИ-2010). Жестоко воткнулась в склон на приземлении наша Александра Романовская. Со здоровьем у самой молодой белорусской фристайлистки все более-менее нормально, но следующий олимпийский шанс ей придется ждать четыре года.

Фавориты продолжили падать и в главной части соревнований в пятницу. После первого финала откололись победители и призеры этапов Кубка мира этого сезона – американка Маккиннон, россиянка Спиридонова и австралийка Скотт. Во втором финале через голову полетела главная претендентка на золото – китаянка Сю Ментао. Психологической устойчивости у нее не прибавляется: на каждых Играх Сю проваливает хотя бы одну попытку и никак выше серебра прыгнуть не может.

Финал получился лотерейным. Четыре спортсменки упали, Гуськова коснулась склона рукой, а китаянка Жанг Син была единственной, кто устоял на ногах и выполнил попытку чисто. Чемпионка? Как бы не так. К слову, Жанг на тренировке перед финалом очень жестко упала, и едва смогла подняться на ноги – только при помощи врачей и тренеров.

Китаянка приземлилась гораздо чище Гуськовой, которая провела по склону рукой для того, чтобы сохранить равновесие. Но в итоге Анна оказалась выше – на ничтожные 0,62 балла. Как так получилось? Тут есть два важных момента:

1. Первый – оценка судей. У китаянки Жанг Син получилось приземление: в этом компоненте она у Гуськовой выиграла много – 8,2 против 5,7. Зато воздушная часть и формы прыжка белоруски гораздо больше впечатлили судей, чем те же компоненты у китаянки. В воздухе белоруска выиграла совсем чуть-чуть (5,8 против 5,7), а вот по форме разрыв был более ощутимый (13,8 против 13,2). Но суммарно по оценке китаянка была чуть впереди – 27,1 у Жанг и 25,3 у Гуськовой.

2. Второй момент – коэффициент. У Гуськовой прыжок в третьем финале был сложнее. Анна прыгала «лэй-фул-фул» (тройной прыжок с двумя винтами, коэффициент – 3,800). У Жанг был более простой «фул-дабл фул» (двойной прыжок с тремя винтами, 3,525). Именно более высокий коэффициент вытянул белоруску на первое место, позволив допустить небольшой грешок на приземлении.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Mike Blake

И любопытная деталь, за которую многие не любят фристайл и другие субъективные виды спорта, где победитель определяется судьями. В бригаде арбитров в Пхенчхане работал представитель Китая Цю Жао. И китаец очень хотел, чтобы победили его соотечественницы, а не Гуськова. Если Анне все оценки Цю занизил, то Жанг и Конг получали более высокие баллы. Все оценки китайского судьи в зачет не пошли. Баллы, которые Жао выставил Гуськовой, были вычеркнуты как самые низкие (в фристайле самые низкие баллы отбрасывают). Все оценки от были Цю ниже на 0,2-0,4 балла, чем у других судей.

Обратная ситуация наблюдалась в отношении китаянок. К примеру, за формы соотечественнице Жанг китаец поставил 4,8 – почти идеально, в то время как россиянин и швейцарец оценили ее прыжок в 4,3.

Конг получила от судьи Цю 4,4 за формы и 1,4 за приземление. Россинин и канадец ту же попытку оценили в 3,6 и 0,7 соответственно. В общем, с Цю Жао надо бы провести разъяснительную беседу.

Но хорошо, что на итоговое распределение мест его оценки не повлияли (баллы Цю в отношении китаянок тоже были отброшены как самые высокие). Гуськова стала чемпионкой, выиграв для Беларуси четвертое золото в фристайле за три последние Олимпиады. Теперь именно фристайл – самый золотоносный зимний вид спорта для нашей страны. Шесть Олимпиад с наградами – еще одно важное достижение. Имя его творца – Николай Иванович Козеко. Собственно, именно тренера Гуськова обнимала одним из самых первых после церемонии награждения.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Mike Blake

Что касается Аллы Цупер, то она рассчитывала на дежавю. В финальной попытке она прыгала самый сложный прыжок вечера (тройное сальто с тремя винтами) – тот самый, который принес ей золото в Сочи. На этот раз приземлиться чисто не удалось: Алла чуть-чуть не докрутила и при соприкосновении с землей потеряла лыжи. Но и четвертое место в 38 лет дорогого стоит.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Mike Blake

Гуськова роняла слезы после падения китаянки Конг. Она уже тогда начала осознавать то, что у нее получилось сделать. Четыре года назад в Сочи совсем молоденькая 21-летняя Анна завалила две попытки квалификации и завершила борьбу, опередив только бразильянку. Олимпийский цикл тоже розами не был устлан – Гуськова весь прошлый сезон мучилась с травмой, но вернулась в этом году. И взлетела на самую высокую точку, несмотря на китайское преследование со всех сторон.