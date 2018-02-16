Составлен рейтинг надежности автомобилей 3 16.02.2018, 18:57

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В новом рейтинге надежности авто «корейцы» обошли BMW и Toyota.

На протяжении многих лет во многих рейтингах надежности Toyota если не «рвала» всех, то уж точно не плелась в конце списков. Но свежий рейтинг надежности авто по маркам гласит, что среди современных машин «корейцы» надежнее и Тойоты, и БМВ, передает topgir.com.

Согласно данным J.D. Power, Toyota, как марка, в рейтинге надежности опустилась на 9 место, тогда как еще в 2017 году она занимала третью позицию. Показатели Тойоты – 127 неисправностей на 100 автомобилей.

Аналогичным образом обстоят дела с надежностью и у баварцев. Согласно последним исследованиям, в среднем на 100 автомобилей БМВ приходится те же 127 поломок.

Но больше всего удивили корейцы. Они и в прошлом году произвели фурор, когда Kia попала в рейтинг самых надежных автомобилей 2017, а в 2018-м году Киа еще больше улучшила показатели надежности — 122 поломки на 100 автомобилей против 148-ми в прошлом году.

Родственный для Kia бренд Hyundai показал стабильность — как и в 2017-м, он занял 6 место (124 неисправности на 100 авто).

JD Power рейтинг надежности-2018

10. Lincoln

9. Toyota

8. BMW

7. Hyundai

6. Chevrolet

5. Kia

4. Infiniti

3. Buick

2. Porsche

1. Lexus