Рассказ россиянина, выжившего в бою под Дейр-эз-Зором 16.02.2018, 19:15

5,038

Появилась аудиозапись с рассказом о о трехчасовом бое 7 февраля в Сирии.

Радио Свобода получило аудиозапись с коротким рассказом о трехчасовом бое, который произошел вечером 7 февраля в Сирии, в районе города Дейр-эз-Зор. Человек, сделавший ее (изначально запись была отправлена им в виде звукового сообщения одному из друзей), утверждает, что был участником этого столкновения, более того – командовал одним из подразделений. Он согласился подробнее рассказать о произошедшем в тот день.

Напомним, в результате неудачной попытки взять контроль над нефтеперерабатывающим заводом, который контролируют курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) и американские военные советники, погибли, по разным оценкам, от 15 до 600 наемников-россиян из так называемой "ЧВК Вагнера" (составленная экспертами Conflict Intelligence Team сводная табличка данных о потерях по версиям различных СМИ – здесь, последнее по состоянию на пятницу сообщение Reuters со ссылкой на неназванные источники говорит о 300 "убитых и раненых россиянах"). Министерство обороны отказалось признавать какие-либо потери или сам факт присутствия своих военных в этом районе. Российский МИД признал, что в бою под Дейр-эз-Зором могли погибнуть до 5 российских граждан. Командование возглавляемой США международной коалиции оценивает потери нападавших в 100 человек (при 300–500 участниках нападения), но не располагает информацией о национальности погибших. По словам представителя Пентагона, генерал-лейтенанта Джеффри Харригиана, американские военные советники связывались с Министерством обороны, но получив ответ о том, что российских военных в этом районе нет, начали ответную операцию.

Аудио и расшифровка сообщения, присланного участником боя под Дейр-Эз-Зором своему знакомому и переданного в редакцию Радио Свобода:

"По нам отработали из всего, что было. Мы, короче, ехали в три роты завод захватывать. В первой 200 потерь, двухсотых, я там с Митяем разговаривал. Во второй около 20, я ..… (не знаю), там наших нет. В нашей – 75. Это …… (ужас), c 14 года таких потерь не было. Я говорю, нас сдали. Если не пацаны с арбатского военного ("Арбатским военным округом" военные называют Министерство обороны и Генштаб, расположенные в центре Москвы. – Прим. РС), то местные, 100%. У них было все. Были ПЗРК. Поставили им просто в ……….. (огромных) масштабах. Никто не приехал, когда нас с вертушки ……. (обстреливали). Ночь, темно, у нас два сраных ДШК (пулемет Дягтерева – Шпагина крупнокалиберный. – Прим. РС). Что мы сделаем? …… (полный кошмар), короче!"

К пятнице журналистам и независимым расследователям удалось установить с помощью постов в социальных сетях личности 9 погибших. В основном это жители российской провинции, которые, как следует из интервью их родственников, уехали воевать в Сирию из-за финансовых сложностей. Собеседник Радио Свобода (он не раскрыл свое имя) интересен тем, что является, по его словам, жителем Москвы, а одним из мотивов уехать на войну для него стала "скука на гражданке". Он оценивает число погибших россиян в 200–250 человек, при этом не собирается уезжать из Сирии и считает нормальной практику существования военизированных отрядов россиян, за которых Министерство обороны не несет никакой официальной ответственности.

Радио Свобода публикует переписку с этим человеком, заменив мат и другие нецензурные слова на отточия. Мы должны отметить, что не можем со 100%-ной уверенностью утверждать, что наш собеседник является тем, за кого себя выдает:

– Сколько вам лет? Вы являетесь кадровым военным, наемником? Как бы сами описали свою профессию и послужной список?

– Под 30. Наемник. Учу, стреляю, стараюсь не сдохнуть, получаю деньги.

– Как и когда вы попали в Сирию?

– Скучно на гражданке, плюс много платят.

– Эта ваша первая командировка в эту страну?

– Нет, не первая.

– Проходили ли вы подготовку в Молькине (база ГРУ, на которой, по многочисленным свидетельствам, тренируются перед отправкой в Сирию "вагнеровцы". – Прим.)?

– Нет, с моим послужным списком и рекомендациями ограничились собеседованием и медосмотром.

– Были ли вы в Донбассе?

– Да, был в 14–15 годах, в качестве инструктора, как и большинство наших, учил местных воевать, хотя когда совсем …… начинался, раз пять и на передовую недели на две выезжали.

– Расскажите о событиях 7 февраля. Как готовилось наступление на завод?

– Дословно: "Видишь воооон там …… (объект)? Едешь туда, валишь 100–200 чуркобесов, докладываешь в штаб".

– Действительно ли Министерство обороны было не в курсе ваших планов?

– Я командир отделения, мне ставят тактическую задачу, и я в душе ….. (не хочу знать), кто из московских ……. (уничижительное обозначение геев) что-то знал.

– Сколько всего человек должны были участвовать в этой операции?

– Не … (не знаю).

– А сколько из них русских?

– Почти все.

– Вам обещали прикрытие со стороны ПВО?

– Прикрытие ПВО никто не обещал, но у местных ……. (отождествление человека с животным) оно было, пока мы стояли на ПВД (пункт временной дислокации. – Прим. РС), каждый ….. божий день они фоткались с этими ……. (чертовыми) "Иглами".

– Как развивалось ваше наступление? В какой момент что-то пошло не так?

– Как развивалось, так и деградировало. Основная группа сняла пару "секретов", примерно с километра по ним открыли огонь из стрелкового оружия и минометов. Моя группа обходила завод с фланга. …… (кошмар) начался, когда основняк подошел к заводу примерно на 400–500 метров – по ним ……. (ударили) ствольной артиллерией. После обстрела начало темнеть. Так как с ночниками (приборы ночного видения. – Прим. РС) полный …… (кошмар), а штурмовать вслепую желающих не было, приняли решение продолжить штурм. Причем около половины группы "ленточки" (на военном жаргоне – колонны. – Прим. РС) еще только подъезжало к месту боя, они должны были сменить нас, когда мы захватим завод. И тут внезапно ….., прилетели вертушки. Пара ……. (обстреливала) ближайших к заводу, пара отработала ленточку. По итогу машин нет, ……… (стремительно покидать место боя) не на чем, а эти …… в тир с тепловизором играют. Причем подолгу зависали на одном месте: натурально знали, что у нас из ПВО – голый …, и то один на троих.

– Вы знали заранее, что это за завод?

– Что это за завод и чей в душе не … (не знаю), знаю только, что нефтеперерабатывающий.

– Вы считаете, что вас кто-то мог сдать? Кто?

– Сдать могли местные …….. (отождествление человека с животным), специально, не специально, но противник точно знал, что ПВО у ударной группы нет.

– Вы знали, что с той стороны есть американские военные?

– Нет. Считали, что поедем очередных ……. (отождествление человека с животным) гандошить. Думаю, командование было того же мнения.

– Как бы вы оценили количество погибших и раненых в этом бою россиян?

– Убитых 200–250, раненых примерно столько же.

– Почему тогда нет шквальной волны сообщений от родственников в соцсетях? Этих сообщений сейчас столько же, сколько бывало, когда погибали 10–20 "вагнеровцев".

– Честно говоря, немного не до мониторинга соцсетей было, но могу предположить вот что: [у кого-то] нет родственников, [кому-то] заплатили – часто это решает, [кого-то] запугали.

– Сколько было колонн? Каково в них было соотношение сирийцы/русские?

– Колонн было две, плюс артиллерия, плюс маневренные группы. Соотношение сирийцев к русским – примерно 30 на 70.

– Удалось ли вам забрать раненых и убитых с поля боя?

– 300-х (раненых. – Прим. РС) выносили сами. 200-е – похоронка.

– Встречали ли вы в Сирии бойцов, о гибели которых в этом бою сейчас сообщают СМИ?

– Из опубликованных я никого лично не знаю, проскакивал пару раз в эфире позывной Кадет (Алексей Шихов из Нижнего Новгорода. – Прим. РС). Типа: "– Есть инфа по Кадету и Изиде? – Выбыли". Но что это за люди, реальные ли ФИО и т. д., не знаю.

– Имел ли сам Вагнер отношение к планированию операции? Встречали ли вы его в Сирии?

– Уткина (настоящая фамилия Вагнера. – Прим. РС) за всё время так ни разу и не видел, но насколько я знаю, последние год-полтора он крайне успешно штурмует карьерную лестницу в столице нашей родины.

– Как вы думаете, сможет ли "ЧВК Вагнера" оправиться от понесенных потерь? Ослабеет ли поток желающих воевать в Сирии в качестве наемников?

– Поток желающих ослабеет? Спасибо, поржал. За такие бабки у нас три желающих на место и поток не думает слабеть.

– Собираетесь ли вы теперь вернуться домой?

– ….. (зачем)? Смерть – издержки профессии. От говночиста несет говном, а мы сдохнуть можем в любой момент. Работа нескучная и платят неплохо.

– Считаете ли вы, что ЧВК должны быть легализованы в России?

– Они и будут [легализованы]. Донбас и Сирия – полигон.

– Должно ли Минобороны признать потери в рядах "вагнеровцев"?

– ….. (зачем)? В этом и есть суть ЧВК – что у нас, что в США, что в …… Уганде. Есть веселые парни, которым ты платишь деньги и не отчитываешься про очередное "вашипатери" и "вытаместь". В этом и есть суть ЧВК: ты ни за что не отчитываешься и ничего не признаёшь.