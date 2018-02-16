Брестская «чулочка» отправила премьер-министру Канады носки 16.02.2018, 19:28

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады во всем мире известен не только как политик, но и любитель дизайнерских носков.

Сотрудники ОАО "Брестский чулочный комбинат" отправили посылку с парой эксклюзивных носков премьер-министру Канады Джастину Трюдо, сообщил БелТА директор предприятия Сергей Жевнерович.

Премьер-министр Канады во всем мире известен не только как политик, но и любитель дизайнерских носков. У работников брестского предприятия родилась идея презентовать Джастину Трюдо эксклюзивные белорусские носки, на которых изображена собачка Снупи. Такую игрушку ему в детстве подарила жена президента США Ричарда Никсона, когда тот встречался с канадским премьером Пьером Трюдо. Тогда американские гости пожелали, чтобы сын в будущем тоже занял кресло премьер-министра.

"Собирая посылку, нашей главной целью было рассказать о Беларуси. В письме мы написали, что между нашими странами много общего. В Канаде живет большая белорусская диаспора. Известный во всем мире хоккеист Уэйн Гретцки также имеет белорусские корни", - рассказал Сергей Жевнерович. К паре эксклюзивных носков брестчане добавили еще мужские и женские носки с белорусским орнаментом в банке.

В Канаду бандероль отправилась осенью. Сегодня пришел ответ. "Благодарим вас за носки со Снупи. Они обязательно будут переданы премьер-министру", - написал помощник-секретарь политика в письме брестчанам.