Появились новые подробности в деле о гибели солдата Коржича 16.02.2018, 19:37

Александр Коржич

Руководитель следственной группы рассказал, на какой стадии находится расследование.

Руководитель следственной группы Михаил Владимирович, который расследует дело гибели солдата Александра Коржича в Печах, дал интервью порталу tut.by. Следователь рассказал, на какой сейчас стадии находится расследование.

По его словам, следы, обнаруженные на теле погибшего солдата, — это трупные пятна, а не следы побоев, передает euroradio.fm.

— Можно ли на сегодняшний день с уверенностью сказать, что на теле Коржича были именно трупные пятна, а не следы побоев?

— Да, это следствием установлено точно.

Руководитель следственной группы заявил, что по-прежнему рассматриваются три версии смерти Коржича — убийство, доведение до самоубийства и самоубийство.

По его словам, завязанные шнурки на обуви повешенного солдата и натянутая на голову майка не исключают версии самоубийства: "Дело в том, что в практике встречаются такие случаи, когда человек связывает себя перед суицидом. Кроме того, существуют примеры когда перед суицидом человек надевал себе на голову пакет, оборачивает ее рубашкой, курткой и т.п. Некоторые психологи заявляют, что это подобно "закрыть глаза" перед лицом смерти. Но есть еще и физиологический фактор. По этическим соображениям я не буду более подробно излагать, но кто видел на местах происшествий погибших от механической асфиксии, думаю, понимают, о чем я говорю. Отмечу, с учетом многих статей в интернете по этому делу и комментариев к ним, где утверждается о невозможности повешения при условии связанных ног и надетой на голову майки, мы провели ряд следственных экспериментов. Они показали: человек с такой же комплекцией и ростом, как Коржич, мог связать себе ноги повязкой, приладить майку на голову и совершить самоповешанне в условиях того подвала".

Следователь сообщил, что расследуются все эпизоды неуставных взаимоотношений или эпизоды превышения власти сержантов в отношении рядовых в 72-м учебном центре в Печах.

"У нас если не каждый день, то через день появляются новые эпизоды. Например, сейчас по одному обвиняемому проходит 40 потерпевших, в том числе погибший Александр Коржич. В других — по 25-30 потерпевших. Можете представить себе, какие это объемы работы, так как с каждым надо поговорить, убедить дать правдивые показания, допросить. Ведь не секрет, что круговая порука среди солдат есть, они не хотят рассказывать о сержантах, потому что это считается зазорным в их среде", — говорит Михаил Владимирович.

Кстати, ни один солдат по своей инициативе не связался со следствием, чтобы сообщить о фактах дедовщины. На сегодня следственная группа допросила не менее 400 человек.

По делу Коржича есть обвиняемые и подозреваемые: "По этому делу возбуждено 13 уголовных дел. В настоящее время по делу проходят девять обвиняемых (офицер, прапорщик и младшие командиры) и три подозреваемых. Мы предполагаем, расследование по факту смерти Коржича будет завершено в конце марта".

В деле фигурирует многодетная мать, которая создала два аккаунта в соцсетях и назвалась девушкой погибшего солдата.

"В первые дни после трагедии в социальных сетях Екатерина стала себя позиционировать как девушка умершего Коржича, а в другом аккаунте — как его коллега. То есть, параллельно вела два аккаунта, при этом Александра Коржича никогда не видела и не была с ним знакома. Информацию сама придумывала, многие факты, о которых узнавала от самих военных, искажала, заявляла о таких случаях избиения Коржича, которых на самом деле не было. Посты Екатерины вызвали общественный резонанс, дошли до близких солдата, она даже пыталась переписываться с друзьями Коржича из Пинска, но парни ее быстро "раскусили", — рассказал следователь.

Женщина, по словам следователей, очень талантливо вела эти аккаунты: "Мы изучали социальные сети и увидели, что в своих постах она заявляет себя очевидцем избиения Коржича. При этом в записи, где Екатерина представлялась девушкой погибшего, она пыталась быть воспитанной, интеллигентной. А уже в записях от имени военного в Печах выставляла себя малообразованным человеком, не стеснялась в выражениях, чем подкупала людей. Изначально мы даже предположить не могли, что это один человек. Обнаружили, нашли, девушка была удивлена".

По мнению следствия, таким образом она хотела пропиариться и помочь одному из сослуживцев Коржича. От него она получала сведения о деле. "Кстати, позже этот сержант был задержан, сейчас находится под стражей, в статусе обвиняемого", — добавил следователь.