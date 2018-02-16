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Белорусские фристайлисты добывают награды уже шесть Олимпиад подряд

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  • 16.02.2018, 20:13
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Первую награду в этом виде Беларуси принес Дмитрий Дащинский.

Белорусские фристайлисты добывают награды уже шесть Олимпиад кряду. Напомним, 16 февраля Анна Гуськова выиграла золото Игр-2018 в лыжной акробатике, передает «Прессбол».

Первую награду в этом виде Беларуси принес Дмитрий Дащинский, который завоевал бронзу на Играх-1998 в Нагано.

Через четыре года в Солт-Лейк-Сити бронзу взял Алексей Гришин, в Турине-2006 Дащинский стал серебряным призером, в Ванкувере-2010 Гришин стал олимпийским чемпионом.

Четыре года назад в Сочи золотые награды завоевали Антон Кушнир и Алла Цупер.


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