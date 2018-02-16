Навальный добивается разблокировки своего сайта 16.02.2018, 20:20

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер подал жалобу в Краснодарский областной суд.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал в Краснодарский областной суд жалобу на решение Усть-Лабинского районного суда, который вынес решение заблокировать его интернет-ресурсы.

Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил "Интерфаксу" юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Иван Жданов.

По его словам, ФБК просит апелляционную инстанцию отменить определение нижестоящего суда о применении обеспечительных мер в виде ограничения доступа к интернет-ресурсам, поскольку приведенные заявителем основания не соразмерны требованиям.

Тремя днями ранее Алексей Навальный подал в суд Таганский суд Москвы иск на Роскомнадзор, потребовавший удалить с сайта Navalny.com публикации о расследовании про олигарха Олега Дерипаску и главу аппарата правительства РФ Сергея Приходько. В иске Навального утверждалось, что надзорное ведомство, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышло за пределы своих полномочий.

После того как 8 февраля Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил Приходько в получении взяток от Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг, российский миллиардер подал иск в суд против Насти Рыбки (настоящее имя - Анастасия Вашукевич) и Алекса Лесли (Александр Кириллов) за размещение в соцсетях материалов о личной жизни бизнесмена без его согласия.