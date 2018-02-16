Генсек ООН: Пришло время ввести правила ведения кибервойны 6 16.02.2018, 20:30

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Антониу Гуттереш

Антониу Гуттереш предложил начать дискуссию по этому поводу на площадке Генассамблеи ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что мир столкнулся с необходимостью установить дозволенные рамки межгосударственных кибернетических атак. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает eurointegration.com.

Он напомнил, что взаимные удары в киберпространстве уже стали реальностью. "Пришло время говорить о международных правовых рамках ведения кибервойны", - подчеркнул генсек ООН. Он предложил начать дискуссию по этому поводу на площадке Генассамблеи ООН.

Как известно, существуют схожие по названию международные правила вооруженных конфликтов. "Законы и обычаи ведения войны" более 100 лет назад были закреплены рядом международных конвенций, с тех пор много раз модифицировались. Их нарушение является международным преступлением.

В то же время в кибернетической сфере, по словам генсека, нет единства даже относительно того, что считать нападением. "Речь идет не только о кибератаках... Очень часто отсутствует консенсус относительно того, как вписать кибернетические войны в международно-правовые рамки", - подчеркнул он.

"Мне кажется, что единственная возможность это сделать - это если мы сядем все вместе, с участием ученых, специалистов - и согласуем базовые правила", - подытожил генсек ООН.