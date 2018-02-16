Том Ли: В июле биткоин достигнет новых рекордных максимумов 4 16.02.2018, 21:05

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Стратег с Уолл-стрит прогнозирует, что в середине лета курс биткоина опять вырастет.

По информации авторитетных изданий, соучредитель Fundsrat Global Advisors и стратег с Уолл-стрит Том Ли прогнозирует, что в середине лета текущего года курс биткоина опять вырастет до новых рекордных уровней. В последнюю неделю криптовалюта демонстрирует восстановление после недавнего обвала рынка на 70%, передает bitexpert.io.

«В ходе недавних биткоинских «бычьих» периодов монета почти в 2 раза превышает продолжительность восстановления. Если смотреть на этот шаблон, то можно сделать вывод, что новых рекордных максимумов биткоин сможет достичь через 85 дней, то есть это произойдет в июле… В последние недели настроение инвесторов в отношении биткоина улучшилось, что также говорит о ближайшем росте криптовалюты», — отметил Ли.

Стоит напомнить, что в конце ноября 2017 года Том Ли призывал инвесторов проявить осторожность после резкого роста стоимости биткоина в начале месяца.