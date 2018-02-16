Стремящаяся ввысь: 10 фактов об олимпийской чемпионке Анне Гуськовой 6 16.02.2018, 21:17

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О чем мечтает и что любит 25-летняя фристайлистка, выигравшая золото на Олимпиаде.

1.Фристайлом Анна Гуськова начала заниматься в семь лет. Экстремальный вид спорта выбрали для нее родители. Лыжная акробатика настолько увлекла Анну, что детские мечты стать фотографом или журналистом отошли на второй план, пишет «Трибуна».

2. Анна мечтала выиграть Олимпиаду, «чтобы время, отданное спорту, оказалось потраченным не зря».

3. Накануне финала Олимпиады в соцсетях у спортсменки стоял статус: «Ветер – воздух, который не любит покоя».

4. Фристайлистка всегда боится, когда готовит новый прыжок:

— Если человек не боится, значит, с ним что-то не так, — призналась Анна в интервью «Прессболу». — Вот прыгаю на воде, затем еду на снег, следом возвращаюсь на воду — и снова боюсь. Хотя, казалось бы, чего? Потом, правда, привыкаешь, все равно как зубы почистить с утра. Страх каждый по-своему преодолевает. Мы переглядываемся друг с другом: «Тебе страшно?» — «Да». — «Мне тоже». — «Не бойся, все будет хорошо!». Ну а что еще можно сказать? Мне страшно только перед прыжком. А когда решилась, то бояться уже нет времени — мысли только о том, как правильно выполнить его технически.

5. За 15 секунд Анна Гуськова может подтянуться 10-11 раз. Cделать это с дополнительным весом (блин 5-10 кг) для нее тоже не проблема.

6. Почти весь прошлый сезон Анна пропустила из-за травмы. На тренировке девушка неудачно приземлилась и повредила мениск – пришлось ложиться на операцию.

7. Нынешний сезон один из самых успешных в ее спортивной карьере. Анна выиграла серебро на этапе КМ по фристайлу в Лейк-Плэсиде, выиграла этап Кубка мира по фристайлу в Китае.

8. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко представлял, на что способна Анна Гуськова.

«Разумеется, знал, как ее «трясет» на ключевых стартах. И дальновидно ограждал от излишних ожиданий, пишет «Прессбол».

— Гуськова и Романовская реально могут претендовать на медали лишь при удачном стечении обстоятельств, — говорил он за две недели до старта Игр, когда уже теперешний лидер команды вовсю исполняла прыжки, которыми сейчас владеют три-четыре спортсменки.

Потенциал Ани вы легко видели бы, если бы заглядывали поиграть в бадминтон на велодром «Минск-Арены», где порой тренируются лыжные акробаты в недели редких возвращений на родину».

9. Любит татуировки. Первую сделала в семнадцать лет.

Сегодня у Анны три татуировки, и лишь одну из них она называет смысловой. На ключице у девушки написано Provehito in Altum, что в переводе с латыни значит «Стремись ввысь».

— Девиз не только о фристайле, хотя близок этому виду спорта. Во всем по жизни надо стремиться ввысь — только наверх и никаких падений, — рассказывала спортсменка в интервью tut.by.

По мнению Анны, татуировки дополняют ее, раскрывают ее характер.

— Яркие образы и свободные мысли, стремление к выражению индивидуальности — мне кажется, что это про новое поколение белорусов. …В моем случае просто хочется жить по максимуму. Не забивать голову мнением посторонних, не думать о старости. Это время настанет, а пока надо наслаждаться жизнью, — считает Анна.

10. Анна Гуськова хочет заняться дизайном одежды после окончания спортивной карьеры. Пока плотный график тренировок и соревнований не оставляет времени на шитье.