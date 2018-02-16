Белгидромет повысил точность прогнозов погоды 13 16.02.2018, 21:29

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В Белгидромете отчитались о выполении поручения Лукашенко.

Белгидромет в 2017 году повысил точность прогнозов погоды. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ию Малкину.

— Принятые меры позволили по итогам 2017 года обеспечить повышение оправдываемости прогнозов погоды до следующих значений: на предстоящие сутки — до 96,3% (в 2016 году было 95,6%), на трое суток — до 96,2% (94,5%), — сказала Ия Малкина.

Напомним, что в сентябре 2017 года Александр Лукашенко раскритиковал прогнозы Белгидромета.

— Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались, — сказал президент, назначая на должность министра Андрея Худыка.

Министр природы с претензиями согласился. Потом стало известно, что из Гидромета уволился известный синоптик Дмитрий Рябов.