Совмин поменял руководство в «Белнефтехиме» 3 16.02.2018, 21:42

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У председателя концерна назначены новые замы.

В пресс-службе белорусского правительства сообщают о кадровых назначениях в концерне «Белнефтехим».

На новые должности постановлением Совмина определены Владимир Сизов и Светлана Гурина.

Решение о кадровых перестановках в Белнефтехиме закреплено соответствующим постановление белорусского правительства. Постановления №133 и №134 были подписаны в пятницу, 16 февраля 2016 года.

Белорусский концерн нефтехимии является одним из самых крупных промкомплексов страны. Предприятие было создано больше десяти лет назад, в апреле 1997 года. В концерне работают различные предприятия и организации добывающие и перерабатывающие нефть и нефтепродукты, химию и нефтехимию, а также занимающиеся их транспортировкой. Кроме того в концерне функционируют различные научные, проектно-конструкторские, строительные, ремонтные и пусконаладочные организации. А также налажена крупная фирменная товаропроводящая сеть.