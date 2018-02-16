Предложение Лукашенко «депутатам» повлиять на «тунеядцев» рассмешило Байнет 10 16.02.2018, 22:15

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Диктатор заявил о намерении укреплять институт местных Советов.

Во время визита в Слуцк 16 февраля Александр Лукашенко напомнил, что ему в свое время предлагали ликвидировать местные Советы, с чем он не согласился.

По его словам, как показала практика, решение их сохранить было верным.

— Ведь именно «депутаты» на местах лучше других знают ситуацию и могут повлиять на тех же тунеядцев, а также ведущих аморальный образ жизни, — заявил правитель.

Судя по реакции Байнета, народ это предложение рассмешило. Приведем несколько цитат читателей Charter97.org:

«Рассмешил. «Депутаты» и есть самые главные тунеядцы в стране. Ехал бы ты лучше в Эмираты и не смешил народ на местах», - пишет читатель Sергей.

«Интересно, а каким «местом» эти, так называемые «депутаты», влиять будут?», - задается вопросом Анатом.

«Сколько у «депутатов» имущества может сгореть, им надо хорошо подумать, прежде чем «влиять», - пишет еще один интернет-пользователь.

«Белорусы! Помочь может только Площадь! Иначе будет совсем «весело»! - рекомендует еще один читатель Charter97.org.

«На тунеядцев могут повлиять всего две простые вещи: зарплата и условия труда. Все! «Депутат» в этом вопросе по влиянию равен нулю, учи матчасть, шкловский самозванец», - советует правителю читатель под ником Тунеядец в законе.