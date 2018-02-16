Дед Анны Гуськовой: С ее характером она еще на десяти Олимпиадах побывает 4 16.02.2018, 22:26

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Иван Матвеевич – об олимпийской чемпионке.

16 февраля белорусская фристайлистка Анна Гуськова теперь может отмечать как личный праздник. В финале соревнований по акробатике она хоть и допустила помарку в своей попытке, но из-за сложного прыжка и более грубых ошибок соперниц завоевала главную награду в карьере, пишет «Трибуна».

В этот день за Гуськову болели не только в Беларуси, но и в России. В небольшом городке Анна, что под Воронежом, живут ее дедушка и бабушка. Причем 82-летний Иван Матвеевич сам связал свою жизнь со спортом. Он до сих пор работает детским тренером – преподает в местной ДЮСШ шахматы – и участвует в соревнованиях по легкой атлетике среди ветеранов. И небезуспешно. На его счету уже больше десяти наград в различных турнирах. Гуськов говорит, что поставил перед собой задачу как можно дольше прожить, и спорт ему в этом деле помогает. Прямо сейчас он готовится к соревнованиям в Пензе, а тут всех удивила его внучка.

– Я вчера вместе с бабушкой долго смотрел, как она выступала в квалификационных соревнованиях, – отмечает в телефонной беседе Иван Матвеевич. – Насмотрелся и как-то распереживался. Спал потом плохо. Заснул только в три ночи. Сегодня проснулся, побегал тут по делам, а в 13:30 начали уже показывать фристайл – и все. Я, конечно, очень волновался за внучку, а моя супруга вообще за всех спортсменов переживала, желала им, чтобы не падали и ничего себе не сломали. Но все соревнования я так и не увидел – в 15:00 на Первом канале прервали трансляцию и начали «Вести» показывать, а потом мне уже и друзья, коллеги звонить начали: «Иван Матвеевич, твоя Анька чемпионкой стала!» Сначала один звонил, потом второй, третий, четвертый… Все было – и слезы, и радость. Ну а потом в редакцию «Аннинских вестей» поехал. У нас о золотой медали Ани тоже писать будут. Когда с внучкой созвонюсь? Деньги на телефон положу, свяжусь с Аней и ее мамой, а то сейчас только по России звонить могу.

– Когда в последний раз с внучкой разговаривали?

– Когда уезжает на сборы и соревнования, набирает мне, говорит, мол, дедушка я там-то и там-то. Перед Олимпиадой мы с ней общались через интернет – по скайпу. На Играх в Сочи ей не повезло: лыжа отстегнулась, приземлилась на одну ногу. Она заняла в квалификации, по-моему, пятнадцатое место и в финал не вышла. А сейчас, перед Олимпиадой, говорила мне: «Еду, дедушка, в Корею, чтобы стать чемпионкой».

– Расскажите, как так получилось, что вы живете в Воронежской области, а ваши родственники – в Беларуси?

– Сам я родом из Орловской области, но учился в Минске, потом в Гомеле. Работал в институтах. В 1978-м уехал в Якутск, до этого жил в Беларуси. Сын у вас остался, окончил институт, работал тренером по гребле на байдарках и каноэ. В Беларуси встретился с будущей женой Еленой. Она тоже спортсменка – занималась художественной гимнастикой. Если не ошибаюсь, они в институте познакомились. Сын умер пять лет назад, а невестка сейчас работает продавцом, кажется, в ГУМе. Аня родилась, когда мы уже жили в России. Назвали ее, наверное, в честь бабушки. Она – единственный ребенок в семье. Живет Аня со своей матерью.

– Помните, когда внучка увлеклась спортом?

– Когда в первый класс пошла, уже занималась им. Сначала – лыжами, потом перешла в акробатику, а в результате оказалась во фристайле. Воспринял это нормально. Я ведь сам спортсмен – 13-кратный чемпион Российской Федерации по легкой атлетике. Вот, медали передо мной висят: Челябинск, Смоленск, Москва, Казань, Адлер… Сын и невестка, как говорил, тоже в спорте. Так что семья у нас очень спортивная. И по Ане было видно, что она хочет заниматься. С ней отец все время на тренировки ходил. Андрюша умер в 2013-м. Она до того года с ним была не разлей вода.

– Часто внучка приезжала к вам на каникулы?

– Раз в несколько лет. Приезжала с мамой и папой, когда мы жили в Краснодарском крае, и мы ездили вместе на море, снимали там дом. Мы с бабушкой ездили несколько раз в Минск. В последний раз были в 2015 году. Хотели в прошлом году тоже поехать, но не получилось. Теперь на этот год поездку планируем. Да и много ведь не наездишься. Билет – дорогой, а на машине – далеко. Да и мне уже 83-й год. У Ани сейчас времени нет. Постоянно на сборах, на сборах, на сборах. Весь мир уже объездила. Она в университете учится, и говорила мне, что даже времени почитать книжку нет.

– Какой вы ее запомнили в детстве?

– Как и все дети, она была непоседливой. Любила рисовать, увлекалась фигурным катанием, книги читала. Уже тогда я видел, что растет спортсменка. И она сама стремилась к этому: спортом занималась усердно. В школе Аня училась отлично. У нее были только хорошие оценки.

Характер? Очень ласковая внучка. Делает нам с бабушкой подарки. Подарила нам по ветровке с символикой сборной Беларуси, очки, кепки. Волевая и упорная. Если ставит перед собой какую-то цель, обязательно добивается. После падения в Сочи Аня нам сказала: «Дедушка и бабушка, на следующей Олимпиаде я буду чемпионкой». И действительно выиграла. Сказала – и сделала. Когда у нее была травма, она нам не жаловалась. Мы вообще не знали об этом ничего. Впервые услышали о травме во время трансляции. Аня – очень общительная и добрая девочка. Готова со всеми, как говорится, последним куском хлеба поделиться.

- Считаете, нынешний успех для внучки – только начало?

– Конечно! Ей ведь только 25 лет. Цупер – мать двоих детей, ей 38, но она все равно в команде, участвовала в шестой Олимпиаде. А для Ани – это только вторые Игры. С ее характером она еще на десяти Олимпиадах побывает. Ну, не на десяти. Я загнул, конечно. Но на шести – точно будет.

– Кстати, у Ани есть парень?

– Ну, девушке уже 25 лет. Наверное, встречается с мальчиком. Но семью создавать пока не собирается. Что думает об этом? Сказала как-то: «До тридцати еще далеко, бабушка».