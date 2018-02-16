Замгенпрокурора США: 12 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы работали на «повара Путина» 16.02.2018, 22:45

1,861

Род Розенштайн

Фото: AP

Обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы, как они говорят, информационную войну против США.

Обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году проводили, как они говорят, информационную войну против США, сообщил замгенпрокурора США Род Розенштайн в ходе брифинга, который транслировало издание Washington Post, передает gordonua.com.

"Обвиняемые якобы проводили, как они говорят, информационную войну против Соединенных Штатов с целью распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом", – отметил он.

По словам Розенштайна, 12 обвиняемых работали в разное время в компании "Агентство интернет-исследований".

"Еще один обвиняемый – Евгений Викторович Пригожин – финансировал заговор через компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "Конкорд Кейтеринг", а также многие филиалы и дочерние компании", – рассказал замгенпрокурора.

Сегодня министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

ООО "Агентство интернет-исследований" занималось прямой интернет-пропагандой и неофициально зовется самими его сотрудниками, так называемыми кремлевскими троллями, "министерством правды". Официально учредителем и генеральным директором организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров, а финансируется она по линии холдинга "Конкорд", который возглавляет Пригожин.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".

В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.