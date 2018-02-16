SpaceX планирует обеспечить весь мир бесплатным Wi-Fi 4 16.02.2018, 23:02

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Уже намечен запуск первых спутников.

Космическая компания Илона Маска SpaceX собирается в течение следующих нескольких лет вывести на орбиту тысячи спутников для раздачи Wi-Fi по всему земному шару.

Тестовый запуск первых двух спутников состоится 17 февраля в 16:22 по киевскому времени, передает vchaspik.ua.

В субботу ракета Falcon 9 выведет на орбиту испанский спутник Paz для радиолокационного наблюдения, а также два экспериментальных спутника для раздачи интернета Microsat 2a и 2b.

Компания оповестила о запуске спутников Федеральную комиссию по связи США. Пуск будет произведен с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

Если запуск будет удачным, первые рабочие спутники для раздачи интернета начнут выводиться на низкую околоземную орбиту уже в 2019 году.

Маск рассчитывает, что к 2024 году будет выведена вся сеть низкоорбитальных спутников Starlink, которая обеспечит доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Предварительная стоимость реализации проекта - 10 миллиардов долларов. Маск ожидает, что кампания окупит себя в разы, и деньги, заработанные на ней, можно будет вложить в реализацию еще более грандиозной задумки - полетов на Марс и колонизации Красной планеты.