Финальный отбор на «Евровидение»: по-белорусски поют Shuma и Adagio 3 16.02.2018, 23:26

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Сегодня станет известно имя представителя или представительницы Беларуси на «Евровидении-2018».

В финал национального отборочного тура вышло 10 исполнителей. Среди них два с белорусскоязычными песнями, передает «Белсат».

В финале выступят 10 конкурсантов, которые выступят в следующем порядке:

1. Adagio с песней «Ты і я»,

2. Alekseev с «Forever»,

3. Shuma с композицией «Хмаркі»,

4. Napoli представит «Chasing Rushes»,

5. Анастасия Малашкевич — «World on Fire»,

6. Гюнешь — «I won't Cry»,

7. «Радиоволна» с песней «Subway Lines»,

8. Alen Hit — «I don't Care»,

9. Lexy Weaver — «Ain't You»,

10. Кирилл Гуд выступит с «Deja Vu».

Финал «Евровидения» пройдет 12 мая в столице Португалии – Лиссабоне.