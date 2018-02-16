Финальный отбор на «Евровидение»: по-белорусски поют Shuma и Adagio

Финальный отбор на «Евровидение»: по-белорусски поют Shuma и Adagio3
- 16.02.2018, 23:26
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Сегодня станет известно имя представителя или представительницы Беларуси на «Евровидении-2018».
В финал национального отборочного тура вышло 10 исполнителей. Среди них два с белорусскоязычными песнями, передает «Белсат».
В финале выступят 10 конкурсантов, которые выступят в следующем порядке:
1. Adagio с песней «Ты і я»,
2. Alekseev с «Forever»,
3. Shuma с композицией «Хмаркі»,
4. Napoli представит «Chasing Rushes»,
5. Анастасия Малашкевич — «World on Fire»,
6. Гюнешь — «I won't Cry»,
7. «Радиоволна» с песней «Subway Lines»,
8. Alen Hit — «I don't Care»,
9. Lexy Weaver — «Ain't You»,
10. Кирилл Гуд выступит с «Deja Vu».
Финал «Евровидения» пройдет 12 мая в столице Португалии – Лиссабоне.