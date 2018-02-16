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Порошенко продемонстрировал на Мюнхенской конференции флаг ЕC, привезенный из Авдеевки

  • 16.02.2018, 23:15
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Украина на Донбассе защищает всю Европу.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг ЕС, привезенный из зоны боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко.

«Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы.

Так как произошло вот с этим флагом Европейского Союза ... который я привез с собой в Мюнхен из Авдеевки, вблизи Донецка, где год назад российская агрессия спровоцировала гуманитарную катастрофу. Этот флаг является отражением того, что события на Донбассе касаются не только Украины», - заявил Порошенко.


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