28 сэйвов вратаря минского «Динамо» помогли Швеции обыграть Германию на ОИ-2018 1 16.02.2018, 23:36

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Юнас Энрот

Фото: Reuters

Шведы победили немцев со счетом 1:0.

Блестящая игра вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота позволила сборной Швеции обыграть команду Германии на олимпийском хоккейном турнире — 1:0, передает tut.by.

Единственная шайба в матче была заброшена на второй минуте Виктором Столбергом. После этого игра выровнялась, а Энроту пришлось сделать 28 сэйвов, чтобы гарантировать своей команде победу.

В другом матче группы Финляндия одержала вторую уверенную победу. Со счетом 5:1 была повержена Норвегия. Дублем у финнов отметился 18-летний Эли Толванен, в активе которого уже шесть очков. Еще по одной шайбе забросили Велли-Матти Савинайнен, Сами Леписте и Сакари Маннинен. Единственный гол норвежцев — в активе Патрика Торесена.

После двух туров Швеция и Финляндия лидируют в группе «В» с шестью очками, Норвегия и Германия зачетных баллов пока не имеют.