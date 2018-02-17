Украинец Alekseev представит Беларусь на «Евровидении-2018» 17.02.2018, 1:25

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Никита Алексеев

Фото: tut.by

Украинский певец набрал максимальное количество баллов как от зрителей, так и от жюри.

Беларусь на «Евровидении-2018» представит украинский певец Alekseev с песней «Forever». Никита Алексеев в сумме набрал максимальное количество баллов как от зрителей, так и от профессионального жюри.

По сумме голосов зрителей и жюри украинец получил максимальные 24 балла. На втором месте — Гюнешь и группа Shuma (по 14 баллов). На третьем — Кирилл Гуд и группа Napoli (по 13 баллов). Затем расположились группа «Радиоволна» и Анастасия Малашкевич (12 баллов), Lexy (7 баллов), ALEN HIT (6 баллов) и Adagio (1 балл).

Никита Алексеев родился в 1993 году в Киеве. Подростком он принял участие в детском «Евровидении», но победу не одержал. На этом певец не остановился, и присоединился к молодой украинской группе «Мова».

В октябре 2015 года Alekseev представил новую песню — «Пьяное солнце». В конце мая песня получила награду российского телеканала RU.TV как «Лучшая композиция года». Alekseev также стал «Открытием года» по версии украинской премии «YUNA». Хит «Пьяное солнце» обрел статус платинового сингла на iTunes, а также попал в топ-100 мирового чарта Shazam по итогам одной из недель.

«Евровидение-2018» пройдет в мае в португальском Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.