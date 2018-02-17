Домрачева не может понять, что с ней происходит 47 17.02.2018, 8:44

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Дарья Домрачева

Дарья продолжает разочаровывать на олимпийских трассах и не может объяснить, что с ней не так.

Три гонки в Пхенчхане - и одна хуже другой. Начала она с 9-го места в спринте, продолжила 37-м в преследовании, показав самую медленную стрельбу среди всех участников (да еще 6 штрафных кругов), а позавчера финишировала 27-й в индивидуальной гонке на 15 км, пишет kp.by.

После трех огневых рубежей она шла только с одной штрафной минутой, но на последней стрельбе, как говорят биатлонисты, «застрелилась» - три промаха. Домрачева в итоге уступила победившей шведке Ханне Оеберг 3 мин. 50 сек.

Не порадовали и другие белоруски: Надежда Скардино - 10-я (проигрыш 2 мин. 33 сек.), Ирина Кривко - 36-я (4 мин. 18 сек.), Динара Алимбекова -– 56-я (5 мин. 56 сек.). Эти цифры без всяких слов говорят о том, как наша команда подготовилась к Олимпиаде. Но как сама Домрачева объяснила очередную катастрофу?

- Сложно подобрать слова и выразить разочарование от последней стрельбы, трудно объяснить, что произошло. Я не чувствовала, что это были плохие выстрелы, не знаю, что пошло не так.

Если в гонке преследования Дарья пеняла на порывы ветра, то сейчас погода была куда лучше, а стрельба…

- Хочу поговорить с Альфредом Эдером (тренер. - Ред.) и провести анализ стрельбы, - цитирует Дарью БелТА.

По чистой скорости она была пятой, существенно уступив только серебряному призеру Анастасии Кузьминой (1 мин. 11 сек.). С обладателем бронзы, немкой Дальмайер, она прошла дистанцию в одни ноги, а золотую шведку опередила на 25 секунд.

- Я чувствовала себя хорошо по дистанции, мне казалось, что время должно быть неплохим. Но видя, что Анастасия Кузьмина с двумя промахами выигрывает, в этих обстоятельствах, конечно, я не понимала, где я могла проигрывать.

Более точная стрельба, конечно бы, все изменила, а так очередные вопросы к себе в стиле «я не понимаю, что пошло не так».

У Домрачевой остался только один реальный шанс на медаль.

- Вы очень злы перед масс-стартом? - спросил у нее корреспондент «Прессбола».

- Да, - ответила Дарья.

Судя по выступлениям нашей сборной, надеяться на медали в эстафетах не приходится. Поэтому единственный реальный шанс на медаль в биатлоне - у Домрачевой в масс-старте, который состоится 17 февраля.

Что вам это напоминает? Правильно, чемпионаты мира, где Дарья также терпела неудачи. В 2015-м она была чуть ли не первым фаворитом, но так и не взяла ни одной медали. А в 2013-м она проваливала чемпионат мира по полной программе, занимая места с 25-го по 43-е, но в последней гонке - масс-старте - выиграла золото.

Но в масс-старте четыре огневых рубежа, а в Пхенчхане при таком количестве выстрелов Домрачева допустила сначала шесть, а потом четыре промаха. С такой стрельбой, если она еще будет медлить и выцеливать по минуте, никаких шансов на медаль и близко не будет. Последний масс-старт, в Кубке мира, она выиграла с одним штрафным кругом. Больше одного раза ей промахиваться нельзя и сейчас.