Меркель не видит в «Северном потоке-2» угрозы для энергетической безопасности Европы 22 17.02.2018, 9:52

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Матеуш Моравецкий и Ангела Меркель в Берлине

ФОто: reuters

Канцлер Германии рассматривает газопровод исключительно как бизнес-проект.

Строительство российского трубопровода "Северный поток – 2" не угрожает энергетической безопасности Европы. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 16 февраля в Берлине после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщила "Немецкая волна".

Меркель напомнила, что Европейский союз проводит диверсификацию поставок газа, поэтому в польском Свиноуйсьце построили новый терминал сжиженного газа, который уже принимал танкеры из США.

По ее словам, Берлин рассматривает "Северный поток – 2" исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию.

Моравецкий указал, что газопровод подорвет роль Украины как транзитной страны для российского газа и Еврокомиссия должна обратить на это внимание.

Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.

В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.

В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС нет единодушного согласия касательно переговоров с Россией по "Северному потоку – 2".

Начать строительство второй очереди газопровода "Северный поток" длиной 1200 км планируется в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд евро.

В январе северная немецкая земля Мекленбург – Передняя Померания дала свое согласие на строительство участка газопровода. Для окончательного разрешения на проведение работ необходимо согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии Германии, а также еще четырех федеральных земель.