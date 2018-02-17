В понедельник ночью ожидается до -14°С 2 17.02.2018, 10:01

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

17 февраля ожидается преобладание пасмурной погоды. На большей части снег, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -2..+2°C.

В Минске преобладание облачной погоды. Временами снег, мокрый снег — вероятность 80-90%). Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..-2°, днем около 0°C, вечером -1..-3°C.

Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

18 февраля на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем -5..+1°С.

19 февраля ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-10°С, при прояснениях -11..-14°С; максимальная днем -1..-7°С, по юго-западу 0..+1°С.