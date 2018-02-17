Сергей Долидович направлен в Минск на углубленное медобследование 7 17.02.2018, 10:10

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Сергей Долидович

Во время лыжной гонки в скиатлоне лыжник сошел с дистанции.

Белорусский лыжник Сергей Долидович, вынужденный досрочно завершить выступление на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за проблем со здоровьем, направлен в Минск для прохождения углубленного медицинского обследования.

Во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля Долидович сошел с дистанции. Причиной стало обострение заболевания дыхательной системы, связанное с бронхопроводимостью при физической нагрузке.

"После завершения гонки было проведено медицинское обследование и спортсмену был поставлен диагноз: заболевание верхних дыхательных путей. В соответствии с рекомендациями медицинского штаба Сергей Долидович был направлен в Минск для прохождения углубленного обследования и лечения. Штаб белорусской делегации оповестил организационный комитет Олимпийских игр о невозможном участии спортсмена в программе соревнований по лыжным гонкам", — сообщили БелТА в пресс-службе НОКа Беларуси.