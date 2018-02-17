Минск туристический: приезжие в шоке уже на автовокзале 37 17.02.2018, 10:23

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Неужели нельзя подумать об инфраструктурных мелочах, с которым сталкиваются приезжающие?

О впечатлениях от посещения Минска пишет в «Фейсбуке» журналист Мовсун Гаджиев:

Ну пока, самая стерильно чистая страна в центре Европы. Еду в Ригу, оттуда домой.

Сейчас опять буду ворчать.

Фото: facebook.com

Ок. Привлечение в туристическую Мекку, по крайней мере в европейском масштабе - государственная стратегия. Минск меняется на глазах, и приезжая сюда, аккуратно каждые три месяца, я это вижу наглядно. Ну блин, можно же подумать об инфраструктурных мелочах, с которым сталкиваются приезжающие?

Ок. Почему в автовокзале, который принимает и отправляет автобусов до глубокой ночи, камера хранения работает до 23? У нас отправление в 00.30, нужно приехать чуть ли за два часа, чтобы забрать чемодан моей попутчицы. И торчать эти два часа на вокзале. Поскольку, рядом не было ни одного открытого кафе.

Можно на вокзале установить пандусы? Нет, я могу таскать чемодан в 30 кг через ступеньки без проблем. Но как быть тем, для кого это проблематично? К примеру, спутнице, если бы она была одна? Или если кто то с чемоданом или маленьким ребёнком?

В работающем автовокзале закрыты все пункты обмена валют. Отдавать оставшейся рубли можно только шушере, по курсу 1.7. Когда курс евро 2,5?

Также, если перекусить - то тащится на ЖД. Чтобы полакомится чебуреками или беляшами. С чемоданами. Часто езжу ночными рейсами, привык что в Кёльне или Дюссельдорфе на вокзале кафе работают круглосуточно.

Нет, хорошо что невкусно пахнущих личностей гоняют, и теперь если только высунешь нос за вокзал, слышишь трогательные истории о потерянных кошелках и детях, которые дома сидят голодными.