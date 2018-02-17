Как «незаметно» поднимают цены производители 22 17.02.2018, 11:04

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Фото: virtualbrest.by

Все замечают, что часто знакомые продукты упаковываются во все меньшую упаковку.

Особенно это заметно на примере масла, как подсолнечного, так и обычного. Объясняется это, как правило, удобством для покупателей. Мол, более мелкая партия может использоваться более эффективно, остатков меньше, продукт будет более свежий и т.д.

Фото: virtualbrest.by

Оно-то все так, если бы одно «но». Цена не сильно-то и различается. Упаковка меньше, цена одинаковая. Значит - удорожание товара. Что, как вы помните, контролируется, и не допускается. Получается, цену поднять нельзя, а вот уменьшить упаковку можно?

Фото: virtualbrest.by

Вот что пишет читатель «Виртуального Бреста» на примере популярной сметаны:

- Доброго времени суток. Хотел вам показать маркетинг «по-белорусски». Раз Лукашенко сказал, чтобы цены не поднимались, да будет так: наша знаменитая сметана «Брест Литовский», как вы можете наблюдать (точно дату замены не скажу), но баночка, выпущеная 29 января 2018 года была 400 гр, а тут куплена за датой выпуска 13 февраля того же года, вдруг стала на 50 гр легче, за ту же сумму.... Как-то так, дурят нас.