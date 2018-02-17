Азаренко с сыном запрещено покидать Лос-Анджелес 7 17.02.2018, 11:46

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Судебная тяжба теннисистки с американским отцом ребенка длится с июля 2017 года.

Виктория Азаренко не может покидать с сыном Лос-Анджелес, так как отец ребенка подал апелляцию на решение суда признать теннисистку основным опекуном над сыном Лео. Об этом сообщает Pressball.by со ссылкой на главу Белорусской теннисной федерации Сергея Тетерина.

Ранее в США утвердили решение белорусского суда, признавшего Азаренко основным опекуном над сыном. У отца ребенка Билли было три недели, чтобы обжаловать решение. Он в этот срок уложился, и теперь предстоит рассмотрение апелляции по существу. На время рассмотрения апелляции Виктории запрещено выезжать с сыном за пределы Лос-Анджелеса.

Судебная тяжба Азаренко с американским отцом ребенка длится с июля 2017 года. С того времени Виктория пропускает все крупные турниры и рассталась с тренерами Майклом Джойсом и Эшконом Резазаде.

Последним пропущенным стал турнир в Дохе, где ей был выделен wild card.

31 января Виктория Азаренко сообщила, что выступит на турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе (5−18 марта), организаторы которого предоставили ей wild card. Азаренко становилась победительницей этих соревнований в 2012 и 2016 годах.

В конце января также стало известно, что личным тренером Виктории Азаренко станет Вячеслав Коников