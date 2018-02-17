Турция предложила США разместить совместный контингент в Сирии 17.02.2018, 11:48

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Условием для совместного размещения военных на севере Сирии Турция назвала вывод курдских сил из города Манбидж.

Турция предложила США совместно разместить военных на территории Сирии в обмен на вывод курдов из приграничного с Турцией района. Об этом сообщает BBC.

После встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу государственный секретать США Рекс Тиллерсон сказал, что отношения стран в кризисной точке и нужно обсудить пути выхода из нее.

Турция предлагает США разместить совместный военный контингент на севере Сирии, но для этого курдские Отряды народной самообороны должны покинуть город Манбидж.

"Мы будем координировать усилия, чтобы восстановить стабильность в Манбидже и других городах. Мы начнем с Манбиджа. После того как Отряды народной самообороны его покинут, мы вместе с США можем совершить совместные шаги, основанные на доверии", - сказал Чавушоглу.

Тиллерсон отметил, что США не выполнили данное Турции обещание, что курдские силы покинут Манбидж, когда он будет освобожден от экстремистов.

20 января 2018 года турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдским формированиям PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы.