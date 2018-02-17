Роман Абрамович вложился в Telegram 5 17.02.2018, 12:18

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Роман Абрамович

Фото: PAP/EPA/Andy Rain

Как сообщают источники «Ведомостей», российский бизнесмен Роман Абрамович мог вложить в мессенджер Telegram до $300 млн.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении $850 млн от 81 инвестора. Об этом сообщают «Ведомости».

В них фигурируют две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, - Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Обеими управляют Павел и Николай Дуровы.

Первый платеж от инвесторов поступил 29 января 2018 г., следует из отчета. В нем отмечается, что привлеченные $850 млн не будут потрачены на вознаграждение братьям Дуровым. Деньги нужны на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой и мессенджера Telegram.

По словам источников, одним из инвесторов стал Роман Абрамович. Предприниматель мог вложить в мессенджер $300 млн. Источник, близкий к Telegram, в этом сомневается: по его данным, совокупная доля инвесторов с российскими корнями не превышает 7%, а средний чек одного инвестора - $20 млн. Два других собеседника Ведомостей отмечают, что Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых.

Представитель Millhouse (эта компания управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев.

Спрос на токены Telegram был ажиотажный. Вместо необходимых $850 млн инвесторы подали заявки на $3,8 млрд.

Telegram проводил не ICO в привычном смысле, уточняет человек, знающий процедуру привлечения средств инвесторов для TON Telegram. Скорее, это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте - долларах и евро. Инвесторы покупают права на внутреннюю криптовалюту проекта, так называемые Grams, но по другому соглашению: пока не будет запущен TON, это просто ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении токенов.