Дмитрий Дащинский: Все тренеры, которые сейчас работают в команде, фанаты своего дела 1 17.02.2018, 12:36

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Дмитрий Дащинский

Фото: БЕЛТА

В чем феномен главного тренера сборной Беларуси по фристайлу?

Титулованный белорусский лыжный акробат Дмитрий Дащинский в беседе с корреспондентом Pressball.by попытался объяснить феномен главного тренера сборной Николая Козеко.

- Дело снова спорится у Козеко. На ваш взгляд, в чем феномен Николая Ивановича?

Думаю, ему самому будет сложно об этом рассказать… Во-первых, он сумел собрать хорошую команду энтузиастов, когда фристайл только начинался. Потом, когда пошли результаты, появилась возможность расширяться и усиливаться, он все равно не брал в штаб лишь бы кого, ко всем предъявлял очень строгие требования. Все тренеры, которые сейчас работают в команде, фанаты своего дела.