Теперь понятно, почему заболел и исчезал Путин 17.02.2018, 13:04

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Владимир Путин

Глава Кремля не хочет отвечать за потери среди его наемников в Сирии

Россия понесла серьезные потери в Сирии - агентство Reuters подтвердило гибель и ранения минимум 300 человек из ЧВК "Вагнера" в результате удара сил международной коалиции с участием США. При этом РФ официально признает гибель всего лишь пятерых людей.

Почему это событие будет иметь последствия для российской власти и как с ним связано исчезновение Владимира Путина из публичного пространства под видом болезни, "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

- Частная военная компания "Вагнера" выполняет в Сирии двойную миссию. Первая часть этой миссии - поддержание на плаву сирийского диктатора Башара Асада и предотвращение смены режима, по многим причинам, в том числе потому, что Путин пытается помогать всем людоедам мира, чтобы предотвратить распространение таких примеров (их свержения, - "Апостроф") по другим странам, особенно примера судьбы Муаммара Каддафи.

Вторая часть этой миссии - деньги, которые, по мнению российских государственных преступников, могут быть заработаны путем контрактов с Асадом в качестве платы за поддержку его режима, благодаря толлинговым схемам (толлингом называют переработку иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции, - "Апостроф"), нефтяным и газовым месторождениям, где есть реальные деньги, за которыми, насколько это видно из многочисленных расследовательских материалов, охотится господин Пригожин, так называемый личный повар Путина, ресторатор и организатор ЧВК "Вагнер".

Наемничество - это прямое уголовное преступление по Уголовному кодексу РФ. Статьи о наемничестве - это тяжкие статьи Уголовного кодекса. Поэтому я надеюсь, что при смене режима все эти люди окажутся на скамье подсудимых и понесут заслуженное наказание.

Последствия, конечно, есть и сейчас. Просто мы не знаем пока, где и как они проявятся. Путин создал такую ситуацию в стране, когда невозможно заниматься прогнозами по поводу того, что где треснет, сломается и пойдет вразнос. Он уничтожил российское государство, все ветви власти, все механизмы демократических институтов...

Я уверен, что власти не собираются ни перед кем отчитываться. Так же, как они не отчитывались в 2014-2015 годах, во время горячей фазы войны против Украины. Они прибегали не просто к замалчиванию - они прибегли к самому громкому политическому убийству XXI века в России: буквально накануне публикации доклада "Путин. Война", автором которого являлся Борис Немцов, Немцова убили. Тогда широким народным массам было до фонаря, что происходит с трупами, "грузом 200" из Украины. Они на тот момент были зазомбированы пропагандой.

Но дело в том, что капля камень точит. Все больше и больше люди узнают о путинских преступлениях. События суммируются - происходит кумулятивный эффект. Думаю, Путин не зря исчез с радаров, потому что он знает, что когда "груз 200" - это несколько сотен трупов, это так просто не растворить в воздухе. Это та ситуация, на которую общественность потребует ответа. А Путин ответ держать не просто не любит, он отказывается это делать.