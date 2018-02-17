К 2050 году человечество сможет общаться практически без слов 4 17.02.2018, 13:19

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К 2050 году люди будут мало говорить, но смогут общаться, используя только свои мысли.

Это станет возможным через «коллективное сознание ИИ», которое является частью ткани человеческого мозга и может продемонстрировать, что и о чем думает человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Дабы доказать эту мысль, в Дубае была организована выставка «Коллективное сознание». На ней был представлен визуальный ИИ под названием HIBA, что означает Hybrid Intelligence Biometric Avatar. Он в состоянии переносить на себя личности разных людей и обмениваться информацией между ними, пишет golos.ua.

Правительство ОАЭ и Фонд «Дубай будущего» работали вместе над созданием выставки, чтобы показать, как они видят будущее ИИ.

«HIBA является результатом нескольких месяцев оригинальных исследований Фонда будущего Дубая в отношении будущего ИИ. Исследование основано на десятках экспертных интервью и оригинальных углубленных исследований», - рассказал Ноа Раффорд, главный операционный директор Future Future Foundation

Гостям порекомендовали стоять на пьедесталах, которые окружают аватар ИИ, где их лица становятся частью HIBA. Оказалось, что благодаря роботу, они смогли обменяться мыслями и обучить аватар тому, что знали сами.

По мнению авторов выставки, подобным образом к 2050 году человечество сможет общаться практически без слов, используя исключительно искусственный интеллект.