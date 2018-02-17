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Лявон Вольский женился

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  • 17.02.2018, 13:45
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Фото: социальные сети

Супруга оказалась однофамилицией известного музыканта.

Знаменитый рок-музыкант Лявон Вольский женился на Марианне Вольской, молодой литераторке, известной в творческой среде под псевдонимом Яна Ядвабная. Поскольку супруги имели по совпадению одинаковые фамилии, то менять их после свадьбы не довелось, передает «Еврорадио».

Лявону Вольскому 52 года, его избраннице — 27. Пара довольно длительное время была в отношениях, о которых объявила в конце 2016 года.

Для Вольского это второй брак — его первая жена Анна Вольская умерла в марте 2016 года от онкологической болезни. Музыкант признавался, что новые отношения помогли ему пережить эту тяжелую утрату.


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