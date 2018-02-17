Обложка польского Vogue с «Волгой» вызвала скандал в Польше 3 17.02.2018, 14:24

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ФОто: Vogue.pl

Поляков возмутили символы советской оккупации.

Фотография на обложке первого номера журнала о моде Vogue Polska, вышедшего 14 февраля, вызвала скандал в польском обществе.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Bird in Flight.

На фото, снятом немецким фотографом Юргеном Теллером, изображены две модели и автомобиль ГАЗ-24 Волга на фоне варшавского Дворца культуры и науки. Изображение отсылает к обложке журнала Дружба за март 1960 года.

Поляки считают этот автомобиль и сталинскую высотку, построенную в 1952-1955 годах, символами советской оккупации. "На фотографии с обложки Vogue нет ничего нашего, польского: ни машина, ни дворец таковыми не являются", - цитирует издание критиков.

В Польше уже несколько десятилетий говорят о необходимости снести Дворец культуры и науки.

"Многие даже не подозревают о том, как сильно в последние годы мировая индустрия моды заинтересована в постсоветской эстетике. Большинство поляков предпочли бы увидеть на обложке традиционный портрет знаменитости, обработанный в фотошопе", - отметила журналистка Агата Пыжик.