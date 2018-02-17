Эдуард Дубров: «Без комментариев»1
- 17.02.2018, 14:29
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Бывший капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров не стал комментировать свой уход из команды.
«Без комментариев», – сказал Дубров «Трибуне».
Напомним, вчера руководство Белорусской теннисной федерации уволило своих постов капитана женской сборной Эдуарда Дуброва и капитана мужской команды Владимира Волчкова.
Причиной увольнения стали последние поражения в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса. Напомним, что белоруски уступили Германии со счетом 2:3. Причиной того поражения стала болезнь Александры Саснович. Мужчины же проиграли 0:5 Австрии.
Отметим, что именно при Дуброве и Волчкове эти команды достигли самых высоких результатов за последние годы. Эдуард Дубров довел белорусок до финала Кубка Федерации, а Владимир Волчков — до плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
В 2017 Эдуард Дубров был назван лучшим тренером Беларуси.