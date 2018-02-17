Вместо тысяч шагов: занятие, которое принесет вам пользу 17.02.2018, 15:11

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Не стоит проходить по 8 километров в день, чтобы выглядеть хорошо, все гораздо проще.

У многих на смартфонах установлены приложения, которые берут корни в Японии и измеряют количество шагов. Перед Олимпийскими играми в Токио в 1964 году началась реклама прибора Manpo-Kei – одного из первых в мире шагомеров, созданный молодым ученым, доктором Иосиро Хатано, передает Радио Максимум.

Врач был искренне обеспокоен тем, что его соотечественники быстро перенимали у американцев вредные привычки и малоподвижный образ жизни.

Тогда Хатано решил, что если сможет убедить своих соотечественников больше двигаться и увеличить количество пройденных за день шагов из обычных 4000 до 10000, они ежедневно будут дополнительно сжигать около 500 килокалорий, что поможет им сохранять здоровый вес. Так он начал рекламировать устройство для подсчета шагов, и он завоевал невиданный успех не только в Японии, но и по всему миру.

Недавно ученые из University of Sheffield решили проверить эффективность программы 10000 шагов и сравнить ее с другим планом физической активности для – Active 10, согласно которому, необходимо в течение дня трижды идти быстрым шагом не менее 10 минут, шаги при этом считать не нужно.

Ученые разделили добровольцев на две группы – в первой добровольцы должны были делать 10000 шагов в день, во второй – три подхода в соответствии с программой Active 10.

Участники эксперимента из первой группы проходили около 8 километров, а добровольцы из второй группы проходили за день около 2,5 км (примерно 3000 шагов). Темп ходьбы по программе Active 10 при этом определяли следующим образом: идти нужно так быстро, чтобы можно было говорить, но невозможно было петь на ходу.

Оказалось, что 10 000 шагов в день могли пройти только двое из волонтеров. А участники из второй группы собирались и вместе выходили на короткие энергичные 10-минутные прогулки в течение рабочего дня. По их словам, задача была очень простой и не требовала от них никаких усилий над собой.

Показания датчиков, которые носили на себе добровольцы все время эксперимента, показали интересные результаты: в группе Active 10 общий объем высокого и умеренной физической нагрузки оказался на 30% больше, чем в группе "10000 шагов". Участники эксперимента из группы Active 10 в целом двигались меньше, чем добровольцы из группы "10 000 шагов", но зато у них сильнее ускорялся пульс, и они чувствовали реальную нагрузку.