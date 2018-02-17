Почему украинский певец Alexeev едет на «Евровидение» от Беларуси 9 17.02.2018, 15:26

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Без скандала, как всегда, не обошлось.

Потихонечку список артистов, которые выступят на «Евровидении» в Португалии в мае этого года, пополняется. Вчера ночью определилась Беларусь. Молодой певец Alexeev представит страну с песней «Forever». Его выбрало профессиональное жюри из десяти кандидатов, пишет kp.ru.

С одной стороны, удивительно, что именно 24-летнего Никиту Алексеева выбрали - нет большого секрета, что он украинский артист. Сам он, кстати,своё выдвижение от Беларуси (только сказала, что считает своих фанатов одной большой страной) и отзыв на нацотбор в незалежной не объяснил. Хотя, конечно, логично, чтобы он представлял свою страну.

С другой - все понятно: Украина чаще всего выставляет сильных артистов, и выйти в финал очень сложно. А у Беларуси последние годы было несколько провальных выступлений на евросмотре. Страна лучше всего за свою историю участия выступила на конкурсе в 2007-м году, когда Дмитрий Колдун при поддержке команды Филиппа Киркорова попал на 6-е место с песней «Work your magic». В 2015 и 2016-м белорусские артисты даже не смогли пройти в финал, а в 2017-м группа NaviBand заняла 17-е место. Поэтому, видимо, решили воспользоваться помощью соседей.

Без скандала и в этот раз не обошлось. По правилам конкурса, песня, с которой артист планирует покорять «Евровидение», не должна быть коммерчески реализована и публично исполнена раньше 1-го сентября 2017-го года. Но поклонники евросмотра нашли в Сети свидетельства, что с песней «Навсегда», очень похожей на «Forever» Alexeev уже выступал в мае 2017-го года в Ставрополе. Качество записи очень плохое, поэтому точно сказать, та эта или не та композиция, было невозможно.

Оба трека и правда чем-то похожи. Но автором «Навсегда» значится К.Павлов, а «Forever» написана К.Павловым, М.Кошевым и Е. Матюшенко. Мелодия все же не совсем такая, да и слова другие (что логично, так как евро-песня исполняется на английском). В итоге пресс-служба артиста заявила, что это совсем другая песня, а евровизионная комиссия приняла песню к участию. Но, по истории последних лет, можно сделать вывод - «бомбануть» может в любой момент, и даже положительное решение может быть пересмотрено.