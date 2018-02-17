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Дарья Домрачева выиграла «серебро» Олимпиады в масс-старте

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  • 17.02.2018, 15:31
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Фото: Reuters

Эта медаль стала пятой олимпийской наградой в карьере белорусской биатлонистки.

Дарья Домрачева без промахов отработала два первых рубежа, но уступала около 10 секунд скоростной словачке Анастасии Кузьминой, пишет tut.by.

На первой стойке Дарья допустила один промах и откатилась на пятое место.

Тем не менее, уже по ходу четвертого круга белоруска догнала группу преследовательниц Кузьминой и пришла на последний рубеж вместе с еще четырьмя биатлонистками. Все они допустили по промаху, а Домрачева отработала точно.

На последнем круге она уверенно удержала второе место и даже немного приблизилась к победившей словачке Анастасии Кузьминой (0+0+0+1). Бронзу выиграла норвежка Тириль Экхофф (1+0+1+0).

Эта медаль стала пятой олимпийской наградой в карьере Дарьи Домрачевой. В ее активе также три золотых награды Сочи-2014 и бронза Ванкувера-2010.

Отличную гонку провела и Надежда Скардино, которая не допустила ни одного промаха. На финише белоруска была седьмой.


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