Дарья Домрачева выиграла «серебро» Олимпиады в масс-старте

Дарья Домрачева выиграла «серебро» Олимпиады в масс-старте34
- 17.02.2018, 15:31
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Эта медаль стала пятой олимпийской наградой в карьере белорусской биатлонистки.
Дарья Домрачева без промахов отработала два первых рубежа, но уступала около 10 секунд скоростной словачке Анастасии Кузьминой, пишет tut.by.
На первой стойке Дарья допустила один промах и откатилась на пятое место.
Тем не менее, уже по ходу четвертого круга белоруска догнала группу преследовательниц Кузьминой и пришла на последний рубеж вместе с еще четырьмя биатлонистками. Все они допустили по промаху, а Домрачева отработала точно.
Серебряный финиш Домрачевой!!! Ура!!! pic.twitter.com/V4d8efotYC— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 17 февраля 2018 г.
На последнем круге она уверенно удержала второе место и даже немного приблизилась к победившей словачке Анастасии Кузьминой (0+0+0+1). Бронзу выиграла норвежка Тириль Экхофф (1+0+1+0).
Эта медаль стала пятой олимпийской наградой в карьере Дарьи Домрачевой. В ее активе также три золотых награды Сочи-2014 и бронза Ванкувера-2010.
Отличную гонку провела и Надежда Скардино, которая не допустила ни одного промаха. На финише белоруска была седьмой.