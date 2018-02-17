Силовое принуждение к миру Роман Бессмертный

17.02.2018, 15:37

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Роман Бессмертный

Путину становится все труднее найти аргументы для затягивания разговора о миротворцах.

На Мюнхенской конференции по безопасности состоится ряд двусторонних и общих встреч в рамках того, что называется «нормандским форматом». Однако встречи министров МИД, двусторонние они или четырехсторонние, носят технологический, а не определяющий характер. Главными являются встречи первых лиц, которые иногда также предусмотрены в рамках или на полях Мюнхенской конференции.

Любые другие встречи определяют лишь способ продолжения работы или обсуждения отдельных ее компонентов. Насколько я понимаю, разговор будут вести вокруг миротворческой миссии, в той части, какой ее видят в так называемом «докладе Расмуссена». Там говорится о мандате миротворческой миссии и участия в ней соответствующих стран.

Россия и Украина давно выразили свои позиции в этом вопросе. И когда Украина пытается выяснить отдельные детали и настаивает на необходимости изучения доклада Расмуссена, российская сторона (как сообщают уже несколько источников) заявляет о неприемлемости такого подхода.

Очевидно, что Сергей Лавров сможет задекларировать российскую позицию лишь частично. Потому что говорить о позиции России, не зная мнения Путина, очень сложно. Чтобы не говорили Лавров, как министр МИД, или Приходько, как ключевое лицо по делам внешней политики частей, или Карасин, как заместитель министра МИД, который серьезно работает вокруг этого вопроса, может случиться так, что все полностью определяет диалог Путин-Сурков.

В этом контексте очень важно принять во внимание то событие, которое произошло в Сирии, когда войска коалиции – США и повстанцев – разгромили так называемую частную армию Вагнера.

Эти события следует воспринимать не иначе, как силовое принуждение к миру. США, которые сначала действиями, а затем и комментариями министра обороны Джеймса Мэттиса, фактически указали России, что она должна принять план Расмуссена или начать серьезно его изучать.

Да, формально «нормандский формат» не предусматривает участия США. но вспомним предновогоднюю пресс-конференцию Путина, где он тоже сказал, мол, для чего формализовать место США в переговорном процессе, если они и так принимают в нем участие.

Поэтому сирийские события следует расшифровывать так: если Россия не начинает работать вокруг формирования конструктивного ответа по Донбассу, то США уже выбрали дорогу взаимоотношений.

Роман Бессмертный, «Новое время»