Фристайлист Станислав Гладченко вышел в финал на ОИ-2018 1 17.02.2018, 16:25

Станислав Гладченко

Чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир не прошел квалификацию.

Лишь один белорусский фристайлист отобрался в финал мужских соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, пишет tut.by.

23-летний дебютант Игр Станислав Гладченко сделал это уже после 1-й попытки в квалификации, где получил оценку 126,11 балла. Какое-то время он даже лидировал, но и многие соперники демонстрировали очень высокий уровень прыжков, отодвинув белоруса на 4-е место.

Путевки в финал по итогам 1-й попытки обеспечили себе также американец Джонатон Лайллиз (127,44), китайцы Ци Гуанпу (126,70), Цзя Цоньян (126,55), россиянин Павел Кротов (126,11) и канадец Оливье Рошон (124,34).

Еще 6 путевок в финал были разыграны по итогам 2-й попытки квалификации, где конкуренция оказалась еще острее.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир в 1-й попытке выполнил качественный прыжок, но даже весьма высокой оценки 120,80 не хватило ему для прямого попадания в финал, он оказался лишь 11-м.

Белорус Максим Густик в первой попытке смазал приземление и получил оценку 92,92 балла, оказавшись на 18-й позиции среди 25 участников.

Вторая попытка Максиму Густику также не удалась (89,14 балла), и он оказался за бортом финала, заняв на Олимпиаде итоговое 22-е место.

Антон Кушнир вторую попытку исполнил лучше, чем первую, получив 121,27 балла. Но и этого не хватило для выхода в финал, до нужной суммы он не добрал менее полубалла (0,45)...

Таким образом, Антон Кушнир завершил выступление уже после квалификации, заняв итоговое 13-е место.