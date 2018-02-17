Собрались повторить? 5 Николай Травкин

17.02.2018, 16:35

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Николай Травкин

Советские грабли — лучшие грабли в мире!

Год назад Дмитрий Медведев, оценивая влияние западных санкций на нашу экономику, привел в пример СССР. Сколько раз санкции вводили, а советское государство продолжало идти своим путем, т.е. подобные меры сдерживания серьезного влияния на развитие страны не оказывали, а значит и теперь не окажут.

Тогда, год назад, можно было предположить, что Дмитрий Анатольевич просто погорячился. Ну, не подумал, может на ночь кино про Мальчиша-Кибальчиша посмотрел и не отошел еще.

Нет, оказывается, не погорячился!

День назад Д.Медведев дает интервью телеканалу «Россия 24» и с завидным упрямством повторяет этот же тезис.

«Понимаете, сколько бы ни сужался круг, все равно нас не смогут взять в кольцо, из которого нет выхода. Никогда этого не было в истории нашей страны…

Я всегда вспоминаю историю советского периода. В отношении Советского Союза санкции вводились около десятка раз. Ни одна из этих мер не привела ни на йоту к изменению позиции правительства Советского Союза.»

Мужик молодой, для склероза вроде еще не созрел, а относительно такого масштабного события, как крах советской империи — память начисто отшибло.

Дмитрий Анатольевич, насчет того, что и «круг сужался», и «в кольцо взяли» — это Вы верно помните. Но запамятовали, что выходили из этого кольца 15 составных частей Советского Союза поодиночке. Вышли — и СССР исчез.

А то, что позиции правительства Советского Союза ни на йоту не менялись — здесь Вы на 100% правы. Собрались повторить?

Николай Травкин, "Эхо Москвы"