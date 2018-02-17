Минчанка обманула почти сто человек на $140 000

Минчанка обманула почти сто человек на $140 0004
- 17.02.2018, 16:50
- 1,273
Теперь она под стражей, а на ее имущество наложен арест.
26-летняя минчанка обманула 98 человек: продавала турпакеты, но организовывать путешествия даже не собиралась, сообщил сайт Следственного комитета, пишет citydog.by.
Минчанка единолично предоставляла туристические услуги от имени ИП «Борздый» и ООО «Калипсо-тур». С октября 2016 по июль 2017 года она взяла предоплату за турпакеты на сумму более 280 000 рублей. Женщина заключала договоры о предоставлении туруслуг, но свои обязательства выполнять даже не планировала. Клиентам же она объясняла, что поездка сорвалась, и обещала возместить ущерб за сорванные планы на отпуск. По информации следствия, она была частой гостьей игорных заведений.
Теперь она под стражей, а на ее имущество наложен арест. Ей грозит лишение свободы от 3 до 10 лет по ч. 4 ст. 209 «Мошенничество в особо крупном размере» УК РБ.