Минчанка обманула почти сто человек на $140 000 4 17.02.2018, 16:50

1,273

Теперь она под стражей, а на ее имущество наложен арест.

26-летняя минчанка обманула 98 человек: продавала турпакеты, но организовывать путешествия даже не собиралась, сообщил сайт Следственного комитета, пишет citydog.by.

Минчанка единолично предоставляла туристические услуги от имени ИП «Борздый» и ООО «Калипсо-тур». С октября 2016 по июль 2017 года она взяла предоплату за турпакеты на сумму более 280 000 рублей. Женщина заключала договоры о предоставлении туруслуг, но свои обязательства выполнять даже не планировала. Клиентам же она объясняла, что поездка сорвалась, и обещала возместить ущерб за сорванные планы на отпуск. По информации следствия, она была частой гостьей игорных заведений.

Теперь она под стражей, а на ее имущество наложен арест. Ей грозит лишение свободы от 3 до 10 лет по ч. 4 ст. 209 «Мошенничество в особо крупном размере» УК РБ.