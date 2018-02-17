Кирпич с гербом «Колюмны» помог разгадать загадку замка в Гродно 1 17.02.2018, 17:08

Археологи установили, кто построил Старый замок.

Кирпич с гербом «Колюмны» помог подтвердить личность князя, который построил гродненский замок, пишет сайт телеканала «Белсат».

Во время раскопок в определенный момент археологи наткнулись на кирпич с каким-то выпуклым знаком. Предположения подтвердились: изображение оказалось гербом «Колюмны», которым пользовался князь Витовт, – три белые столба на красном поле, соединенные снизу.

Цэгла з выявай герба "Калюмны", знойдзеная археолагамі на Старым замку ў Горадні

Фота: Васіль Малчанаў/Белсат

Сам кирпич датируется концом 14 века, его нашли в том месте, где находился замковый двор. Археологи считают, что находка, вероятно, была частью печи, так как некоторые из кирпичей покрытые сажей.

Колюмнами Витовт клеймил своих лошадей

Историкам было известно, что изображением герба «Колюмны» Витовт клеймил своих лошадей. Новая находка в Старом замке в Гродно свидетельствует, что не только их. Как считает белорусский историк и геральдист Алексей Шаланда, этот знак могли использовать мастера, которые принадлежали к княжескому двору и таким образом обозначали свою принадлежность к князю Витовта.

Место раскопок перед реконструкционными работами в Гродно

Фото: Василий Молчанов / Белсат

«Это говорит о том, что замок Витовта действительно строился в его времена и материал относится к этому замку. Эта находка не сенсация, а логическая закономерность. Это прямое материальное подтверждение того, что описано в море исторической литературы. Как археологический памятник – это большая редкость. Есть к примеру монеты, печати, миниатюры с этим гербом, а тут кирпич, который тоже клеймили. Думаю, для музея это будет отличный экспонат, потому что очень мало есть артефактов именно с 14-го века», – говорит историк.

От личного герба Витовта до второго герба ВКЛ

Старый замок в Гродно

Фото: Василий Молчанов / Белсат

Как объясняет историк, в то время у Ягайлы и Витовта были разные гербы. И если знаком Ягайло был всадник с крестом, Витовт пользовался всадником с изображением «Колюмн». Символ в качестве государственного начал использоваться во времена Гедимина, поэтому герб получил другое название – «Гедиминовы столбы». В Грюнвальдской битве 1410 года десять хоругвей ВКЛ были с изображением «Колюмн».

«Колюмны закрепились за династией Кейстутовичей, из которой происходил Витовт. У Витовта не было потомства, но позднее этот знак начал использовать Казимир Ягайлович на монетах в качестве малого герба Великого Княжества Литовского. На одной стороне монеты была Погоня, а на другой именно «Колюмны» », – рассказывает Алексей Шаланда.

Скульптура Витовта Великого возле Старого Замка в Гродно

Фото: Василий Молчанов / Белсат

Как признают сами археологи, находка ценная в первую очередь тем, что до сих пор во время археологических поисков, включая польские исследования довоенного времени, таких печей со знаками «Колюмны» не было найдено вообще. Никогда до сих пор во время раскопок находки не имели выпуклых символов, а только символы, вырезанные ножом.