Макмастер: Пришло время привлечь сирийский режим к ответственности 1 17.02.2018, 17:45

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Герберт Макмастер

Сирийские правительственные войска продолжают применять химическое оружие.

Сирийский режим и его спонсоров нужно привлечь к ответственности за использование химического оружия в ходе конфликта в стране, сказал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которую транслирует Deutsche Welle, пишет "Гордон".

"В апреле 2017 года, когда режим Асада снова использовал это отвратительное оружие против невинных людей, Соединенные Штаты ответили", – отметил он.

Такой шаг был направлен на предотвращение будущих химатак и обеспечение того, чтобы использование этого оружия никогда не стало обычным делом, подчеркнул советник.

"Публичные учетные записи и фотографии ясно показывают, что использование химического оружия Асадом продолжается. Пришло время всем странам привлечь сирийский режим и его спонсоров к ответственности за их действия и поддержать усилия по запрещению химического оружия", – сказал Макмастер.

В опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии говорится, что правительственные силы "продолжали использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, находящихся под контролем оппозиции".